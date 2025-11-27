 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

NATO oro policijos misiją Baltijos šalyse perėmė Ispanijos kariai

2025-11-27 16:56 / šaltinis: BNS
2025-11-27 16:56

Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų Aviacijos bazėje Šiauliuose NATO oro policijos misiją Baltijos valstybėse pradėjo Ispanija, ketvirtadienį pranešė Krašto apsaugos ministerija (KAM).

Asociatyvi (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS)

Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų Aviacijos bazėje Šiauliuose NATO oro policijos misiją Baltijos valstybėse pradėjo Ispanija, ketvirtadienį pranešė Krašto apsaugos ministerija (KAM).

0

Ji patruliavimą perėmė iš Vengrijos ir jai talkinusių ispanų karių.

„Dabartinėje saugumo aplinkoje būtina toliau stiprinti oro gynybą prieš visą galimų grėsmių spektrą. Esame dėkingi Ispanijos ir Vengrijos kontingentams už nuoseklų indėlį ir atsakingą tarnybą, ypač pastaraisiais mėnesiais dažnėjant oro erdvės pažeidimams. Jų buvimas Baltijos šalyse yra aiški sąjungininkų solidarumo ir ryžto ginti NATO rytinį flangą išraiška“, – pranešime cituojamas krašto apsaugos viceministras Tomas Godliauskas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Naujai atvykę kariai Baltijos šalių oro erdvę saugos aštuoniais naikintuvais „Eurofighter Typhoon“. Keturi iš jų vykdys oro policijos misiją, o keturi veiks pagal NATO rotacinį oro gynybos modelį.

Prieš tai misiją vykdę vengrai naudojo keturis naikintuvus „Gripen“, o ispanai – aštuonis naikintuvus „Eurofighter Typhoon“.

Tai jau 70-oji NATO oro policijos misija.

Darbą baigusioje misijoje dalyvavo apie 300 karių – lakūnai, technikai, medicinos personalas, palaikymo grupės, ryšių, logistikos ir kitų sričių specialistai.

NATO šalys pradėjo siųsti savo karius ir naikintuvus saugoti Baltijos šalių oro erdvę nuo 2004 metų kovo.

Nuo to laiko NATO oro policijos misiją Baltijos valstybėse vykdė jau 17 sąjungininkių. Ispanijos karinių oro pajėgų kariai NATO oro policijos misijoje dalyvauja dešimtąjį kartą.

Aljanso oro policijos misija Baltijos šalyse vykdoma iš Lietuvos ir Estijos.

