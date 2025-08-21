Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
NATO kuria logistikos bazę Švedijoje

NATO kuria logistikos bazę Švedijoje

2025-08-21 15:25 / šaltinis: ELTA
2025-08-21 15:25

Švedijos vyriausybė ketvirtadienį pranešė, kad Enkopingo mieste, į šiaurės vakarus nuo Stokholmo, bus įkurtas NATO logistikos štabas, skirtas karių judėjimui Šiaurės Europoje valdyti. 

Nato vėliava

Švedijos vyriausybė ketvirtadienį pranešė, kad Enkopingo mieste, į šiaurės vakarus nuo Stokholmo, bus įkurtas NATO logistikos štabas, skirtas karių judėjimui Šiaurės Europoje valdyti. 

0

„NATO buvimas Švedijoje stiprina mūsų saugumą ir atgrasymą. Logistikos centras padeda ginti šiaurinį NATO flangą“, – sakė gynybos ministras Palas Jonsonas. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vyriausybės teigimu, taikos metu bazėje bus apie 70 karių. 

„Padidintos parengties ir galiausiai karo metu štabo darbuotojų skaičius galės padidėti iki 160“, – sakoma vyriausybės pranešime. Ginkluotosioms pajėgoms pavesta atlikti pasirengimus ir įkurti bazę, kad ji pradėtų veikti iki 2027 m. pabaigos. 

P. Jonsonas visuomeniniam transliuotojui SVT sakė, kad darbai centre „apims įvairių atsargų, tokių kaip degalai, šaudmenys ir atsarginės dalys, pervežimą“. 

„Tikslas – turėti galimybę gabenti didelius kiekius įrangos ir karių per Švedijos teritoriją“, – sakė P. Jonsonas. 

 Rusijai įsiveržus į Ukrainą, Šiaurės šalis atsisakė karinio neprisijungimo politikos, kurios laikėsi du šimtmečius, ir pateikė paraišką dėl narystės NATO, 2024 m. kovo mėnesį tapo 32-ąja nare.

