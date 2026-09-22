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Naftos rinkoje – lūžis: Saudo Arabija atnaujina svarbaus naftotiekio veiklą

2026-09-22 13:48 / šaltinis: tv3.lt
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2026-09-22 13:48
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Saudo Arabija atnaujino naftos tiekimą Rytų–Vakarų naftotiekiu ir jau antradienį gali atnaujinti naftos eksportą iš Raudonosios jūros pakrantėje esančio Janbu uosto, „Reuters“ pranešė trys su situacija susipažinę šaltiniai.

Degalai BNS Foto

Saudo Arabija atnaujino naftos tiekimą Rytų–Vakarų naftotiekiu ir jau antradienį gali atnaujinti naftos eksportą iš Raudonosios jūros pakrantėje esančio Janbu uosto, „Reuters“ pranešė trys su situacija susipažinę šaltiniai.

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Dviejų iš jų teigimu, nafta naftotiekiu kol kas pumpuojama nedideliu pajėgumu.

Valstybinė energetikos bendrovė „Saudi Aramco“ į prašymą pakomentuoti situaciją iš karto neatsakė.

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Dėl dronų atakų Saudo Arabija rugsėjo 13 d. buvo priversta sustabdyti Rytų–Vakarų naftotiekio veiklą.

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Dėl to nutrūko žalios naftos krovos darbai šalies Janbu uoste.

JK siūlo Saudo Arabijai degalų papildymą ore, siekiant atremti husių atakas

Jungtinės Karalystės (JK) premjeras Andy Burnhamas pirmadienį pranešė, kad Londonas sutiko suteikti ribotą karinę paramą Saudo Arabijai.

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Parama skirta padėti atremti Irano remiamų Jemeno husių sukilėlių atakas.

A. Burnhamas, skrisdamas į Jungtinių Tautų (JT) Generalinę Asamblėją Niujorke, žurnalistams sakė sutikęs su tuo, kad Karališkosios oro pajėgos teiktų degalų papildymo ore paslaugas Saudo Arabijos lėktuvams. Susitarimas galios kelias savaites, tačiau A. Burnhamas teigė, kad jis bus nuolat peržiūrimas.

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Konfliktas tarp husių ir Saudo Arabijos remiamos Jemeno vyriausybės atsinaujino, husiams leidžiant raketas ir dronus į Saudo Arabiją. Šeštadienį husiai taikėsi į Rijadą. Husiai taip pat paskelbė Saudo Arabijos laivybos blokadą Bab al Mandebo sąsiauryje ir Raudonojoje jūroje, puldami su Saudo Arabija susijusius laivus ir naftos objektus karalystėje, kuri yra didžiausia pasaulyje naftos eksportuotoja.

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Husiai anksčiau šį mėnesį pasistūmėjo į priekį Jemene, užimdami svarbų al Muchos uostamiestį ir svarbias Raudonosios jūros salas, kurios sudaro sąlygas jiems geriau stebėti laivybą per Bab al Mandebą. Šiuo sąsiauriu paprastai keliauja apie 12 proc. pasaulio prekybos.

A. Burnhamo teigimu, jis „veikia siekdamas užtikrinti Britanijos ir platesnio regiono interesus“ tuo metu, kai Saudo Arabija susiduria su išpuoliais ir kai labai svarbu išlaikyti atvirus kelius naftai.

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JK pasmerkė husių išpuolius ir pareiškė, kad dirbs „su partneriais, siekdama palaikyti regioninį stabilumą, apsaugoti civilius ir remti humanitarinę prieigą“.

JK pareigūnai anksčiau atsisakė komentuoti, jų žodžiais, operatyvinius klausimus, tačiau pažymėjo, kad JK ir Saudo Arabija palaiko glaudžią partnerystę gynybos srityje.

JAV, kurios dirbant Joe Bideno ir Donaldo Trumpo administracijoms bombardavo husius, šį kartą neparodė noro įsitraukti kariniais būdais.

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JK pareigūnai teigia, kad susitarimas pradės galioti artimiausiomis dienomis ir apims vieną Karališkųjų oro pajėgų lėktuvą „Voyager“, papildysiantį degalais Saudo Arabijos gynybinių misijų lėktuvus.

Naujienų agentūra „The Associated Press“ praėjusią savaitę pranešė, kad Saudo Arabija paprašė sąjungininkų, įskaitant Prancūziją, JK, Pakistaną ir Egiptą, dislokuoti oro gynybos paramą regione ir taip padėti apsiginti nuo raketų ir dronų, kuriuos į karalystę leidžia husiai ir kitos Irano remiamos grupuotės.

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