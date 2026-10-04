Naftos gavybos tikslų OPEC+ šalys lapkritį nedidins

Anksčiau šalys palaipsniui didino sutartas gavybos kvotas, tačiau faktinė gavyba nuo jų atsiliko, daugiausia dėl karo su Iranu, kuris paveikė gyvybiškai svarbų naftos transportavimo maršrutą per Hormuzo sąsiaurį.
Padėtis išlieka nepastovi
„Commerzbank“ analitikų komandos teigimu, rinkos ekspertų vertinimai rodo, kad, nepaisant konflikto, naftos eksportas iš Persijos įlankos regiono pastaruoju metu vėl pradėjo augti.
Vis dėlto padėtis tebėra nepastovi. Sekmadienį Jungtinės Karalystės jūrų prekybos operacijų centras (UKMTO), remdamasis kapitono pranešimu, paskelbė, kad sąsiauryje vėl buvo paleista ugnis į tanklaivį.
Didžiojo septyneto (G7) pirmaujančios pramoninės valstybės penktadienį nusprendė per artimiausius keturis mėnesius panaudoti 100 mln. barelių žalios naftos ir dyzelino atsargų. Viename barelyje yra 159 litrai.
Kol kas neaišku, ar šis žingsnis padės ilgam sumažinti kainas rinkose ir degalinėse.
Laukiant G7 sprendimo Šiaurės jūros „Brent“ rūšies naftos kaina buvo smarkiai nukritusi – iki 98,72 JAV dolerio už barelį, tačiau iki prekybos pabaigos penktadienį vėl pakilo iki 102,25 JAV dolerio.
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