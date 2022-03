Muskas išsityčiojo iš Kadyrovo ir Putino: dėl vieno pakeitė savo vardą, kitą pažadėjo sudoroti tik kaire ranka

Kovo 14 dieną E. Muskas metė iššūkį V. Putinui, siūlydamas kautis dėl Ukrainos.

„Metu iššūkį Vladimirui Putinui vienai kovai“, – „Twitteryje“ rašė E. Muskas.

Tačiau į iššūkį atsiliepė ne V. Putinas, o jo statytinis R. Kadyrovas. Jis „Telegram“ pareiškė, kad E. Muskas neturi jokios galimybės laimėti bet kokį hipotetinį susidūrimą su V. Putinu. Čečėnijos lyderis E. Muską pavadino „verslininku ir „Twitter“ vartotoju“, o V. Putiną – „pasaulio politiku ir strategu, keliančiu baimę Vakaruose ir JAV“.

Be to, R. Kadyrovas pats pakvietė milijardierių rengtis kovai Čečėnijoje ir pavadino jį ne Elonu, o moteriška šio vardo forma – Elona. Kartu R. Kadyrovas pasiūlė E. Muskui treniruotis Čečėnijoje, kad taptų „rimtu smogiku“.

E. Muskas netruko sureaguoti į tokį R. Kadyrovo atsaką savo „Twitteryje“ pasikeisdamas vardą iš „Elonas“ į „Elona“.

„Ačiū už pasiūlymą, bet tokios puikios treniruotės man suteiktų per didelį pranašumą. Jei [V. Putinas] bijo kautis, sutinku kovoje naudoti tik savo kairę ranką, nors net nesu kairiarankis. Elona“, – „Twitteryje“ rašė E. Muskas.

