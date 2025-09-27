Kalendorius
Rugsėjo 27 d., šeštadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Moteris negalėjo patikėti tuo, kur buvęs vyras išpylė jos velionio partnerio pelenus

2025-09-27 21:15 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-27 21:15

Jungtinėje Karalystėje įvykęs pavydaus vyro išpuolis šokiravo visuomenę – 59-erių Wayne‘as Halliwellas ne tik sukarpė buvusios žmonos velionio partnerio nuotraukas, bet ir išmetė jo pelenus į tualetą. Moteris sako nebesijaučianti saugi savo namuose.

Pavydas peržengė ribas: vyras išpylė buvusios žmonos velionio partnerio pelenus į tualetą (nuotr. SCANPIX)

Jungtinėje Karalystėje įvykęs pavydaus vyro išpuolis šokiravo visuomenę – 59-erių Wayne‘as Halliwellas ne tik sukarpė buvusios žmonos velionio partnerio nuotraukas, bet ir išmetė jo pelenus į tualetą. Moteris sako nebesijaučianti saugi savo namuose.

REKLAMA
0

W. Halliwellas supyko, įtaręs, kad jo buvusi žmona susitikinėja su kitu vyru. Vyras, apimtas pavydo, manė, kad jo buvusi žmona užmezgė santykius su kitu vyru – praėjus šešeriems metams po jų santuokos žlugimo, rašo „Echo“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

59-erių W. Halliwellas suniokojo savo buvusios žmonos mirusio partnerio nuotrauką, ištuštino urną ir išmetė pelenus į tualetą.

REKLAMA
REKLAMA

Incidentas įvyko šių metų gegužės 26 d. Nukentėjusioji Patricia Halliwell, kuri 2019 m. išsiskyrė su W. Halliwellu, tuo metu buvo išėjusi, o jos buvęs vyras apsilankė jos namuose ir „išgėrė keletą taurelių“ kartu su jos sūnumi.

REKLAMA

Pelenus išpylė į tualetą

Kitą dieną jis išėjo apie 17.30 val., o P. Halliwell grįžo namo kiek vėliau. Prokurorė Georgia McGinlay rugsėjo 4 d. teisme sakė: „Nukentėjusioji grįžo namo ir pasikalbėjo su savo sūnumi, kuris pasakė, kad kaltinamasis buvo užsukęs išgerti ir išėjo 17.30 val. Vėliau ji pastebėjo, kad mirusio buvusio partnerio nuotrauka buvo supjaustyta peiliu – veidas iškirptas. Ant grindų gulėjo sudaužytas kitas paveikslo rėmelis – jos partnerio gautas apdovanojimas. Urnos dangtelis buvo nuimtas, o pati urna – tuščia.“

REKLAMA
REKLAMA

Teisme paaiškėjo, kad W. Halliwellas paėmė pelenus ir išmetė juos į tualetą.

Patricia Halliwell savo pareiškime sakė: „Kiekvieną kartą, kai einu į tualetą, prisimenu, ką mano buvęs vyras padarė mano velioniui partneriui ir vyresniajam sūnui. Man labai skaudu žinoti, kad jis buvo mano namuose, sugadino mano partnerio nuotrauką ir jo pelnytą apdovanojimą už kovą su smurtu šeimoje.“

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ir tęsė: „Nebesijaučiu saugi savo namuose, kurie turėtų būti saugi vieta. Mintyse sukasi tik pelenai ir tai, kad, jei man kas nors atsitiktų, mes turėtume būti kartu, o dabar taip nebus. Turiu ieškoti kitos vietos gyventi.“

Advokatas Davidas Lloydas teisme sakė: „Manau, kad teismas ypatingą dėmesį skirs pelenams ir tam, kaip jie buvo sunaikinti.“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų