Moteris negalėjo patikėti tuo, kur buvęs vyras išpylė jos velionio partnerio pelenus

W. Halliwellas supyko, įtaręs, kad jo buvusi žmona susitikinėja su kitu vyru. Vyras, apimtas pavydo, manė, kad jo buvusi žmona užmezgė santykius su kitu vyru – praėjus šešeriems metams po jų santuokos žlugimo, rašo „Echo“.
59-erių W. Halliwellas suniokojo savo buvusios žmonos mirusio partnerio nuotrauką, ištuštino urną ir išmetė pelenus į tualetą.
Incidentas įvyko šių metų gegužės 26 d. Nukentėjusioji Patricia Halliwell, kuri 2019 m. išsiskyrė su W. Halliwellu, tuo metu buvo išėjusi, o jos buvęs vyras apsilankė jos namuose ir „išgėrė keletą taurelių“ kartu su jos sūnumi.
Pelenus išpylė į tualetą
Kitą dieną jis išėjo apie 17.30 val., o P. Halliwell grįžo namo kiek vėliau. Prokurorė Georgia McGinlay rugsėjo 4 d. teisme sakė: „Nukentėjusioji grįžo namo ir pasikalbėjo su savo sūnumi, kuris pasakė, kad kaltinamasis buvo užsukęs išgerti ir išėjo 17.30 val. Vėliau ji pastebėjo, kad mirusio buvusio partnerio nuotrauka buvo supjaustyta peiliu – veidas iškirptas. Ant grindų gulėjo sudaužytas kitas paveikslo rėmelis – jos partnerio gautas apdovanojimas. Urnos dangtelis buvo nuimtas, o pati urna – tuščia.“
Teisme paaiškėjo, kad W. Halliwellas paėmė pelenus ir išmetė juos į tualetą.
Patricia Halliwell savo pareiškime sakė: „Kiekvieną kartą, kai einu į tualetą, prisimenu, ką mano buvęs vyras padarė mano velioniui partneriui ir vyresniajam sūnui. Man labai skaudu žinoti, kad jis buvo mano namuose, sugadino mano partnerio nuotrauką ir jo pelnytą apdovanojimą už kovą su smurtu šeimoje.“
Ir tęsė: „Nebesijaučiu saugi savo namuose, kurie turėtų būti saugi vieta. Mintyse sukasi tik pelenai ir tai, kad, jei man kas nors atsitiktų, mes turėtume būti kartu, o dabar taip nebus. Turiu ieškoti kitos vietos gyventi.“
Advokatas Davidas Lloydas teisme sakė: „Manau, kad teismas ypatingą dėmesį skirs pelenams ir tam, kaip jie buvo sunaikinti.“
