Moteris įsiveržė į propagandinio Rusijos kanalo studiją: pasiuntė svarbią žinią žmonėms

Į studiją įžengusi moteris prieš kameras pradėjo laikyti plakatą, kuriame buvo užrašyta: „Ne karui. Sustabdykite karą. Netikėkite propaganda, čia jums meluoja. Rusija prieš karą.“

During a #Russian propaganda live broadcast, a girl with an anti-war banner ran into the studio pic.twitter.com/UMmgSjGlLJ