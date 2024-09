Mokslininkai prabilo apie kavos naudą: toks kiekis per dieną gali padėti išvengti kai kurių ligų

Būklė, kai žmonės serga dviem ar daugiau kardiometabolinių ligų angliškai yra vadinama cardiometabolic multimorbidity. Šiame tekste šiai būklei apibrėžti toliau bus naudojamas trumpinys CM.

„Kavos ir kofeino vartojimas gali atlikti svarbų apsauginį vaidmenį beveik visuose CM vystymosi etapuose“, – sakė C. Ke.

Atliko reikšmingą tyrimą

Tyrėjai analizavo apie 180 tūkst. žmonių duomenis iš Jungtinės Karalystės biobanko – didelės biomedicinos duomenų bazės ir mokslinių tyrimų šaltinio, kuriame žmonės stebimi ilgą laiką. Tyrime dalyvavę asmenys pradžioje nesirgo kardiometabolinėmis ligomis.

Į informaciją buvo įtraukti dalyvių duomenys apie jų pačių nurodytą kofeino suvartojimą geriant kavą arba juodąją ar žaliąją arbatą, o apie jiems išsivysčiusias kardiometabolines ligas – pirminės sveikatos priežiūros duomenys, ligoninių įrašai ir mirties liudijimai, teigiama tyrime, kuris antradienį paskelbtas Endokrininės draugijos žurnale „Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism“.

Vidutiniškai kofeino vartojantiems asmenims buvo mažesnė naujų kardiometabolinių ligų atsiradimo rizika. Rizika sumažėjo 48,1 proc., jei jie per dieną išgerdavo tris puodelius arba 40,7 proc., jei per dieną išgerdavo nuo 200 iki 300 miligramų kofeino, palyginti su žmonėmis, kurie negerdavo arba išgerdavo mažiau nei vieną puodelį, sakė C. Ke.

Tyrimo imtis buvo didelė, o išvadoms pagrįsti buvo naudojami keli biomarkeriai, todėl šis tyrimas leidžia tvirtai pažvelgti į tai, kaip kofeinas veikia širdies sveikatą, sakė Kalifornijos (JAV) universiteto San Franciske kardiologijos skyriaus vedėjo pavaduotojas moksliniams tyrimams ir medicinos profesorius daktaras Gregory Marcusas. Jis tyrime nedalyvavo.

„Šie pastebėjimai papildo vis daugiau įrodymų, kad kofeinas ir įprastai vartojamos natūralios medžiagos, kurių sudėtyje yra kofeino, pavyzdžiui, arbata ir kava, gali stiprinti širdies ir kraujagyslių sveikatą“, – elektroniniame laiške sakė G. Marcusas.

Štai ko mokslininkai patys nežino

Metodika yra patikima, o rezultatai atitinka esamus duomenis apie kofeiną ir širdies sveikatą, tačiau vis dar kyla klausimų dėl kofeino ir širdies sveikatos ryšio masto, sakė G. Marcusas.

„Svarbu pabrėžti, kad nors šie duomenys rodo ryšį tarp kofeino, arbatos ir kavos bei sumažėjusios širdies ir kraujagyslių ligų rizikos, turime būti atsargūs prieš darydami išvadas apie tikrąjį priežastinį poveikį“, – sakė jis.

Kadangi šis tyrimas yra stebimasis, jis gali parodyti tik ryšį tarp kofeino ir širdies sveikatos, sakė jis. G. Marcusas pridūrė, kad iš tikrųjų širdies sveikatą gali pagerinti kiti veiksniai.

„Išlieka tikimybė, kad akivaizdus apsauginis poveikis iš tikrųjų neegzistuoja ir kad visas teigiamas sąsajas paaiškina koks nors dar nežinomas ar neišmatuotas tikrasis lemiantis veiksnys, – pridūrė vyras. – Pavyzdžiui, galbūt tie, kurie dažniau vartoja šias medžiagas, taip pat yra linkę sveikiau maitintis arba yra fiziškai aktyvesni“.

Tyrime taip pat nebuvo atsižvelgta į gazuotų gėrimų ar energinių gėrimų sudėtyje esančio kofeino poveikį, todėl tyrėjai negali pasakyti, ar šios medžiagos taip pat turėtų teigiamą poveikį, sakė C. Ke.

Ar turėtumėte pradėti gerti kavą?

Daugybė literatūros šaltinių rodo, kad kofeino vartojimas gal būti naudingas.

Keletas tyrimų rodo mažesnę diabeto riziką, sakė G. Marcusas. Ir, priešingai populiariai išminčiai, kavos su kofeinu gėrimas siejamas su mažesne širdies ritmo sutrikimų rizika, pridūrė jis, nurodydamas savo ir kitų tyrimus.

Tačiau dauguma šių tyrimų yra stebėjimai, o vienas tyrimas parodė nevienareikšmiškus rezultatus, kai daugiau kofeino buvo susiję su papildomu kasdienių žingsnių skaičiumi, bet mažesniu miegu, sakė G. Marcusas.

Nors naujasis tyrimas turėtų paguosti tuos, kurie jau turi įprotį gerti kavą ar arbatą, tai nebūtinai yra ženklas pradėti reguliariai vartoti kofeiną, sakė G. Marcusas.

„Taip pat svarbu paminėti, kad daugiau nebūtinai reiškia geriau, – sakė jis. – Net jei šiame tyrime aprašyti kofeino, kavos ir arbatos kiekiai <...> iš tiesų yra sveiki, taip pat yra svarių įrodymų, kad didelės kofeino dozės, ypač kai jų yra dirbtiniuose mišiniuose, pavyzdžiui, energiniuose gėrimuose, iš tiesų gali sukelti žalingų ir net pavojingų širdies ritmo sutrikimų“.