Šį gėrimą vadina ilgaamiškumo eliksyru: ragina gerti dažniau

Kai pabundate ryte, tikriausiai turite kokį nors širdžiai mielą ritualą – galbūt, tai greitas dušas prieš darbą ar akimirkos naršant telefone.

Tačiau jei kasdien skirsite vos kelias minutes vienam gėrimui paruošti, gyvensite ilgiau ir sumažinsite įvairių negalavimų ir ligų riziką. Ir nurimkite – tai nėra ne itin mėgiamas žaliasis kokteilis, rašo express.co.uk.

Kavos nauda sveikatai

Sveikatos ekspertai iš interneto svetainės „WebMD“ teigia, kad tokią naudą jums suteiks vienas puodelis kavos. Tačiau jei norite patirti visus šio gėrimo privalumus, vertėtų kavą gerti be cukraus, sirupo ar kvapiųjų medžiagų.

Taigi, kokia yra kavos nauda sveikatai? Kaip teigiama neseniai „TikTok“ platformoje paskelbtame „WebMD“ vaizdo įraše, kavos teikiama nauda sveikatai yra įvairi ir gali padėti apsisaugoti nuo insulto, kepenų ligų, 2 tipo diabeto, Parkinsono ir širdies ligų bei tulžies pūslės akmenų.

„Kai kurie tyrimai rodo, kad reguliariai geriant kavą su kofeinu arba be kofeino gali sumažėti rizika susirgti 2 tipo diabetu, – teigia sveikatos ekspertai. – Be to, kavoje esantis kofeinas neturi pastebimos įtakos cukraus kiekiui kraujyje.“

Tai puiki žinia kavos mėgėjams, nes kaip teigiama, mėgstamame rytiniame gėrime yra gausu antioksidantų – hidrocinamo rūgščių ir polifenolių. Šie junginiai gali prisidėti prie įvairių lėtinių ir ūminių ligų prevencijos.

Be diabeto, kava taip pat gali sumažinti vėžio riziką. Pasak ekspertų, ji gali sumažinti net kelių rūšių vėžio riziką. Tyrimais nustatyta, kad reguliariai kavą geriantys žmonės rečiau serga prostatos vėžiu. Be to, kavoje esantis kofeinas gali padėti išvengti nemelanominio odos vėžio ir gimdos kaklelio vėžio.

Jei nemėgstate juodos kavos, sveikatos ekspertai siūlo į ją įpilti nedidelį kiekį neriebaus pieno arba pieno pakaitalo, pavyzdžiui, migdolų pieno.

„Būtinai gerkite daug vandens, nes kava veikia kaip diuretikas ir gali padidinti dehidratacijos riziką, – įspėja ekspertai. – Apribokite kavos vartojimą, jei laukiatės kūdikio arba turite aukštą kraujospūdį.“