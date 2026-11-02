Mokslininkai aiškina, kodėl vyrai plinka: štai kur slypi atsakymas

Biologas Scottas Traversas straipsnyje „Forbes“ paaiškino plikimo mechanizmą ir pateikė versiją, kokie evoliuciniai procesai gali slypėti už šio reiškinio.
Kodėl vyrai plinka?
Medicininis šios būklės pavadinimas – androgenetinė alopecija. Svarbiausią vaidmenį čia atlieka dihidrotestosteronas (DHT) – aktyvesnis hormonas, kurį organizmas gamina iš testosterono.
Genetiškai linkusių plikti vyrų plaukų folikulai viršugalvio ir smilkinių srityse į DHT reaguoja palaipsniui mažėdami – šis procesas vadinamas miniatiūrizacija. Per kiekvieną plauko augimo ciklą išauga vis trumpesnis ir plonesnis plaukas, kol galiausiai folikulas ima auginti tik vos pastebimus pūkelius.
Paprastai folikulai visiškai nežūsta – jie tiesiog nustoja auginti tokius tankius ir storus plaukus, kokie augo anksčiau.
Androgenų paradoksas vyrams
Įdomu tai, kad tie patys hormonai skatina galvos plaukų retėjimą, tačiau tuo pat metu lemia tankesnius barzdos ir kūno plaukus.
Dermatologai kartais tai vadina androgenų paradoksu: skirtingose kūno vietose esantys plaukų folikulai į tuos pačius hormoninius signalus reaguoja priešingai.
Šis paradoksas yra vienas svarbiausių raktų siekiant suprasti pagrindinę evoliucinę teoriją, aiškinančią šį reiškinį.
Evoliucija palankesnė jaunystei
Androgenai jauno vyro organizme atlieka svarbų vaidmenį: jie skatina raumenų augimą, balso žemėjimą ir požymių, susijusių su konkurencija dėl galimybės daugintis, vystymąsi.
Genai, sustiprinantys androgenų poveikį, jaunystėje gali būti naudingi, net jei po kelių dešimtmečių jie sukelia tam tikrų neigiamų pasekmių.
Evoliuciniai biologai šį reiškinį vadina antagonistine pleiotropija: vienas genas sukelia kelis skirtingus poveikius, kurių dalis yra naudingi ankstyvame gyvenimo etape, o dalis – žalingi vyresniame amžiuje.
Natūralioji atranka ankstyvame gyvenimo etape atsirandantiems pranašumams suteikia daugiau reikšmės nei vėlyviems trūkumams. Todėl požymiai, padedantys išgyventi ir daugintis jaunystėje, turi didesnę tikimybę būti perduoti kitoms kartoms.
Šiuo požiūriu plikimas yra ne tiek evoliucinė adaptacija, kiek šalutinis poveikis, kurio gamtai tiesiog nebuvo pakankamai svarbios priežasties pašalinti.
Svarbu ir tai, kad medicininiu požiūriu pats plikimas yra beveik nepavojingas. Jis tiesiogiai nekelia grėsmės nei išgyvenimui, nei reprodukcinei funkcijai.
Plikimas kaip socialinis signalas
Egzistuoja ir kita teorija, pagal kurią plikimas galėjo įgyti tam tikrą socialinę reikšmę.
1996 metais atliktame tyrime buvo iškelta prielaida, kad atsitraukianti plaukų augimo linija gali būti patikimas amžiaus ir brandos požymis.
Pagal šią teoriją plikė tarsi signalizuoja, kad vyras jau praėjo jaunystei būdingos intensyvios konkurencijos etapą. Galbūt toks vyras gali būti suvokiamas kaip išmintingesnis, solidesnis ar mažiau pavojingas konkurentas.
Vis dėlto hipotezė apie plikimo „signalinę funkciją“ laikoma įdomia, tačiau nėra įrodyta.
Anksčiau biologas taip pat aiškino, kada ir kodėl evoliucijos metu žmonėms susiformavo antakiai.
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