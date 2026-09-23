Atskleidė geriausias plaukų spalvas 50-metėms: atrodysite daug jauniau

Svarbiausia – pasirinkti tai, su kuo pati moteris jaučiasi geriausiai. Štai keli nesenstantys plaukų spalvų variantai, kurie gali tapti puikiu pasirinkimu vyresnėms nei 50 metų moterims, rašoma southernliving.com.
Šilta cinamono spalva
Šiltas cinamono atspalvis gali būti puikus pasirinkimas natūralioms brunetėms, norinčioms suteikti savo plaukams daugiau gyvumo, tačiau neatlikti kardinalių pokyčių.
Šukuosenų meistrė Carolynn Judd sukūrė įvaizdį, kuriame natūralus brunetės pagrindas papildytas šiltais cinamono spalvos paryškinimais.
Šis derinys išryškina veido bruožus ir suteikia plaukams daugiau dimensijos. Įvaizdį papildo „tiesi, bet stora tekstūruota šukuosena“, suteikianti plaukams daugiau apimties.
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