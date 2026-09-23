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TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Atskleidė geriausias plaukų spalvas 50-metėms: atrodysite daug jauniau

2026-09-23 14:50 / šaltinis: TV3 / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 / aut.
2026-09-23 14:50
Pridėkite kaip šaltinį Google

Ne paslaptis, kad plaukų spalva gali padėti atjauninti savo išvaizdą, o tai padeda geriau jaustis. Tad pateikiame jums geriausias plaukų spalvas, skirtas 50-metėms, kurios natūraliai suteiks plaukams daugiau spindesio, vizualios apimties ir šilumos.

Kirpykla BNS Foto
GALERIJA (72)

Ne paslaptis, kad plaukų spalva gali padėti atjauninti savo išvaizdą, o tai padeda geriau jaustis. Tad pateikiame jums geriausias plaukų spalvas, skirtas 50-metėms, kurios natūraliai suteiks plaukams daugiau spindesio, vizualios apimties ir šilumos.

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Svarbiausia – pasirinkti tai, su kuo pati moteris jaučiasi geriausiai. Štai keli nesenstantys plaukų spalvų variantai, kurie gali tapti puikiu pasirinkimu vyresnėms nei 50 metų moterims, rašoma southernliving.com.

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Šilta cinamono spalva

Šiltas cinamono atspalvis gali būti puikus pasirinkimas natūralioms brunetėms, norinčioms suteikti savo plaukams daugiau gyvumo, tačiau neatlikti kardinalių pokyčių.

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Šukuosenų meistrė Carolynn Judd sukūrė įvaizdį, kuriame natūralus brunetės pagrindas papildytas šiltais cinamono spalvos paryškinimais.

Šis derinys išryškina veido bruožus ir suteikia plaukams daugiau dimensijos. Įvaizdį papildo „tiesi, bet stora tekstūruota šukuosena“, suteikianti plaukams daugiau apimties.

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