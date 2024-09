Mįslingas incidentas oro uoste: iš lėktuvo pradėjo veržtis juodi dūmai

Vaizdo įrašuose matėsi į įvykio vietą skubantys ugniagesiai, kurie greitai suvaldė situaciją. Buvo matyti, kaip technikos ekspertai apžiūrinėja orlaivį, kad įvertintų, ar prieš pakylant reikia atlikti kokius nors remonto darbus.

Tirštų dūmų debesis atrodė milžiniškas, todėl kilo susirūpinimas dėl galimos grėsmės keleiviams, jei jie būtų buvę lėktuve.

Remiantis pranešimais, dūmai buvo pastebėti personalui į lėktuvą pilant degalus apie 21.40 val. Darbuotojai nedelsdami įspėjo pilotus, todėl šie išjungė variklius.

Nors dūmų sklidimo priežastis dar nepatvirtinta, pirminiais spėjimais, juos galėjo sukelti karštis, susidaręs dėl degalų pertekliaus bake.

Close-up of #Emirates flight EK521 which made an emergency landing at #Dubai Airport. #UAE https://t.co/8qYQX8Y5eJ pic.twitter.com/FdR27y8E4T