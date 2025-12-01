Mirtini potvyniai Pietryčių Azijoje: žuvusiųjų skaičius viršijo 1 tūkst.

Smarkios musoninės liūtys su atogrąžų audromis sukėlė potvynius Indonezijoje, Tailande, Malaizijoje ir Šri Lankoje, įkalindamos pagalbos laukiančius gyventojus ant namų stogų bei atskirdamos ištisas bendruomenes.
Pirmadienį į Šiaurės Sumatrą atvykęs Indonezijos prezidentas Prabowo Subianto pareiškė, kad tikisi, jog blogiausia jau praeityje.
Jis nurodė, kad šiuo metu svarbiausias vyriausybės prioritetas yra skubios pagalbos išsiuntimas, ypatingą dėmesį skiriant kelioms izoliuotoms vietovėms.
Prezidentas patiria vis didesnį spaudimą paskelbti nacionalinę nepaprastąją padėtį dėl nuošliaužų ir potvynių, per kuriuos žuvo mažiausiai 502 žmonės, o daugiau nei 500 laikomi dingusiais be žinios.
Skirtingai nuo savo kolegos Šri Lankoje, jis viešai neprašė tarptautinės pagalbos šalinant pražūtingo potvynio padarinius.
Tai didžiausias aukų skaičius per stichinę nelaimę Indonezijoje nuo 2018 metų, kai per galingą žemės drebėjimą ir vėliau kilusį cunamį Sulavesio saloje žuvo daugiau nei 2 tūkst. žmonių.
Vyriausybė į kai kurias labiausiai nukentėjusias Indonezijos vietoves, kur daug kelių tebėra nepravažiuojami, išsiuntė tris karo laivus su pagalba ir du ligoninės laivus.
Šiaurės Ačeho evakuacijos centre 28 metų Misbahulas Muniras pasakojo, kaip ėjo per vandenį, siekusį jam kaklą, norėdamas grįžti pas tėvus.
„Viskas name buvo sunaikinta, nes jis buvo užlietas“, – naujienų agentūrai AFP sakė jis.
„Turiu tik tuos drabužius, kuriuos dėviu“, – sakė vyras.
„Sudėtingiausia stichinė nelaimė“
Tuo tarpu Šri Lankos vyriausybė paprašė tarptautinės pagalbos ir pasiuntė karinius sraigtasparnius, kad pasiektų užstrigusius žmones.
Pirmadienį Šri Lankos pareigūnai nurodė, kad per potvynius ir nuošliaužas žuvo mažiausiai 340 žmonių, o dar daugiau laikomi dingusiais.
Potvynio vanduo Šri Lankoje naktį pasiekė piką, o lietui nustojus pliaupti buvo vilties, kad vanduo pradės slūgti.
Kai kurios Šri Lankos parduotuvės ir biurai po potvynių vėl atnaujino veiklą.
Pareigūnai nurodė, kad žalos mastas labiausiai nukentėjusiame Šri Lankos centriniame regione dar tik nustatinėjamas, kol gelbėtojai tvarko kelius, užblokuotus nuvirtusių medžių ir purvo nuošliaužų.
Ma Ojos mieste, esančiame į šiaurę nuo sostinės, Hasitha Wijewardena (Hasita Vidževardena) teigė, kad jam sunku susitvarkyti su stichinės nelaimės padariniais.
„Vanduo nuslūgo, bet namas dabar pilnas purvo“, – sakė jis vietos žurnalistams, prašydamas kariuomenės pagalbos tvarkant namus.
Šri Lankos prezidentas Anura Kumara Dissanayake, paskelbęs nepaprastąją padėtį dėl nelaimės, pažadėjo atstatyti teritoriją.
„Mes susiduriame su didžiausia ir sudėtingiausia stichine nelaime mūsų istorijoje, – sakė jis. – Be abejo, mes sukursime geresnę šalį nei ta, kuri buvo anksčiau.“
Nuostoliai ir žala Šri Lankoje yra didžiausi nuo niokojančio 2004-ųjų cunamio, kuris nusinešė 31 tūkst. gyvybių ir paliko milijonus žmonių be namų.
Kritika Tailando pareigūnams
Iki sekmadienio popietės lietus visoje Šri Lankoje aprimo, tačiau žemumose įsikūrę sostinės rajonai vis dar buvo užlieti, o institucijos ruošėsi didelio masto gelbėjimo operacijai.
Sekmadienio vakarą į šiaurę nuo Kolombo sudužo vienas iš kelių karinių sraigtasparnių, gabenančių maistą įstrigusiems žmonėms.
Kasmetinės musoninės liūtys, kurios trunka nuo birželio iki rugsėjo, dažnai atneša daug kritulių, sukeliančių nuošliaužas ir staigius potvynius.
Tačiau padėtį dar labiau paaštrino regione siaučianti atogrąžų audra. Indonezijoje ir Tailande potvynių aukų skaičius yra vienas didžiausių per pastaruosius metus.
Dėl klimato kaitos iškrenta daugiau kritulių, kyla staigūs potvyniai ir fiksuojami stipresni vėjo gūsiai.
Pirmadienį pareigūnai nurodė, kad Pietų Tailande smarkios liūtys sukėlė potvynius, nusinešusius mažiausiai 176 žmonių gyvybes.
Vyriausybė ėmėsi pagalbos priemonių, tačiau visuomenė vis labiau kritikuoja pareigūnus dėl netinkamo reagavimo į ekstremalias oro sąlygas, įskaitant potvynius. Dėl galimų nesėkmių du pareigūnai buvo nušalinti nuo pareigų.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.