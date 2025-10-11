Kalendorius
Spalio 11 d., šeštadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Po smarkių liūčių Pietryčių Ispanijoje kilo potvyniai

2025-10-11 16:50 / šaltinis: BNS
2025-10-11 16:50

Po smarkių liūčių Mursijos regione Ispanijos pietryčiuose užlieti keliai, evakuota dešimtys gyventojų. Regiono vadovas Fernandas Lopezas Mirasas įspėjo žmones paveiktose teritorijose atsisakyti „nereikalingų kelionių ir būti atsargius“, pranešė TV stotis RTVE. Jo duomenimis, žuvusiųjų nėra.

Liūtis Ispanijoje (nuotr. Telegram)

Po smarkių liūčių Mursijos regione Ispanijos pietryčiuose užlieti keliai, evakuota dešimtys gyventojų. Regiono vadovas Fernandas Lopezas Mirasas įspėjo žmones paveiktose teritorijose atsisakyti „nereikalingų kelionių ir būti atsargius“, pranešė TV stotis RTVE. Jo duomenimis, žuvusiųjų nėra.

REKLAMA
0

Mursijos regione ir kaimyninėse teritorijose laikinai buvo paskelbtas aukščiausias – raudonas – perspėjimo lygis. Piliečiai, be kita ko, perspėjimų sulaukė į savo mobiliuosius telefonus. Vėliau padėtis pagerėjo ir tam tikrose vietovėse galiojo  „geltonas pavojaus lygis“.

Smarkių liūčių priežastis yra meteorologinis reiškinys DANA, Viduržemio jūros regione žinomas kaip „Šaltas lašas“, pasireiškęs jau 2024 m. spalio pabaigoje. Tada per potvynių katastrofą žuvo beveik 230 žmonių. Po pavėluotų perspėjimų prieš  metus institucijos dabar yra atsargesnės ir perspėjimus dėl liūčių paskelbia anksčiau.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų