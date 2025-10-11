Po smarkių liūčių Pietryčių Ispanijoje kilo potvyniai

Mursijos regione ir kaimyninėse teritorijose laikinai buvo paskelbtas aukščiausias – raudonas – perspėjimo lygis. Piliečiai, be kita ko, perspėjimų sulaukė į savo mobiliuosius telefonus. Vėliau padėtis pagerėjo ir tam tikrose vietovėse galiojo „geltonas pavojaus lygis“.
Smarkių liūčių priežastis yra meteorologinis reiškinys DANA, Viduržemio jūros regione žinomas kaip „Šaltas lašas“, pasireiškęs jau 2024 m. spalio pabaigoje. Tada per potvynių katastrofą žuvo beveik 230 žmonių. Po pavėluotų perspėjimų prieš metus institucijos dabar yra atsargesnės ir perspėjimus dėl liūčių paskelbia anksčiau.
