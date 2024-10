Mianmare ir Kinijoje interneto laisvės yra mažiausiai, rodo tyrimas

Tolesnis padėties prastėjimas Mianmare, Pekino sąjungininkėje, kurioje 2021 metais valdžią užgrobė kariuomenė, žymi pirmą kartą per dešimtmetį, kai kokia nors šalis prilygsta Kinijai pagal žemiausią rezultatą, nurodomą „Freedom on the Net“ ataskaitoje.

JAV Kongreso finansuojamos, bet nepriklausomai veikiančios prodemokratinės tyrimų grupės „Freedom House“ ataskaitoje konstatuojama, kad interneto laisvė pasaulyje mažėjo 14 metų iš eilės, o daugiau šalių patyrė tos laisvės sumažėjimą negu padidėjimą.

Mianmare chunta, nutraukusi dešimtmetį trukusį demokratijos eksperimentą, žiauriai susidorojo su opozicija, sistemingai cenzūruodama ir stebėdama internetinę kalbą.

„Freedom House“ atkreipė dėmesį į naujas gegužę chuntos įvestas priemones, kuriomis siekiama blokuoti prieigą prie virtualių privačių tinklų (VPN), kuriais gyventojai naudojasi norėdami apeiti interneto kontrolę.

Kinija sukūrė plataus masto „didžiąją ugniasienę“, kuria siekiama išgyvendinti valdančiajai Komunistų partijai grėsmę keliantį turinį.

Trečiadienį paklaustas apie ataskaitą, Pekinas tvirtino, kad jo gyventojai „naudojasi įvairiomis teisėmis ir laisvėmis pagal įstatymus“.

„Kalbant apie vadinamąją ataskaitą, manau, kad ji yra visiškai nepagrįsta ir parengta turint paslėptų motyvų“, – sakė Užsienio reikalų ministerijos atstovė spaudai Mao Ning.

Šalis, kurioje tyrimas parodė didžiausią laisvės sumažėjimą, yra Kirgizija, kurioje valdžios institucijos uždarė interneto svetainę „Kloop“, finansuojamą daugiausiai JAV įsikūrusių nevyriausybinių organizacijų, ir pranešusią apie opozicijos lyderio įtarimus dėl kankinimų areštinėje.

Kitos šalys, kurių reitingas sumažėjo, – Azerbaidžanas (kuriame kitą mėnesį vyks COP29 klimato kaitos aukščiausiojo lygio susitikimas), kur buvo sulaikyti asmenys už įrašus socialinėje žiniasklaidoje, ir Irakas, kur po feisbuke paskelbtų raginimų protestuoti buvo nužudytas žymus aktyvistas.

Didžiausias pagerėjimas užfiksuotas Zambijoje, kurioje, kaip teigiama ataskaitoje, daugėja erdvės internetiniam aktyvizmui.

Islandija buvo įvertinta kaip laisviausia šalis internete, po jos seka Estija, toliau – Kanada, Čilė ir Kosta Rika. Tiesa, reitinge vertintos tik 72 valstybės, tarp jų nėra, pvz. Lietuvos ir Latvijos.

Tuo tarpu dėl JAV „Freedom House“ vėl išreiškė susirūpinimą dėl nepakankamų apsaugos nuo vyriausybės sekimo priemonių. Taip pat ji atkreipė dėmesį į mažiausiai 19 JAV valstijų veiksmus prieš netinkamą dirbtinio intelekto naudojimą rinkimų kampanijose.