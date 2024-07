RRT: dviem trečdaliais išaugo pranešimų apie nepilnamečiams netinkamą turinį internete

Tokius pranešimus tarnyba gavo karštąja linija „Švarus internetas“.

„Mūsų ekspertams ištyrus kiekvieną gautą pranešimą, pasitvirtino 570 pranešimų – 71 proc. nuo visų gautų pranešimų“, – cituojama RRT Skaitmeninių paslaugų reguliavimo grupės vadovė Irma Kazlienė.

Pasak jos, 247 pranešimus RRT persiuntė įvairių šalių interneto paslaugų teikėjams, svetainių savininkams, socialinių tinklų valdytojams su NTD (angl. Notice and Take Down) žyma apie jų tinkluose esantį draudžiamą turinį, nurodant, kad jis būtų kuo skubiau pašalintas.

70 pranešimų apie vaikų seksualinio išnaudojimo vaizdus persiųsti kitų šalių interneto karštosioms linijoms, tarptautinės interneto karštųjų linijų asociacijos INHOPE narėms.

Įtarus draudžiamą skleisti turinį Lietuvos tarnybinėse stotyse, septyni pranešimai persiųsti tirti Policijos departamentui, dar septyni, įtarus neigiamą poveikį nepilnamečiams darančią informaciją – Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai.

Anot RRT, 239 pranešimai buvo pasikartojantys, dėl kurių jau buvo imtasi išvardytų veiksmų.

Į RRT galima kreiptis aptikus pornografinį, vaikų seksualinio išnaudojimo, patyčias, smurtą, rasinę ar tautinę nesantaiką kurstantį turinį internete.