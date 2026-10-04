Merzo žinutė Putinui: „Nutraukite šį beprasmį karą!“

„Pone Putinai, nutraukite šį beprasmį karą! Esame pasirengę deryboms, esame pasirengę kalbėtis vieni su kitais apie šio karo užbaigimą. Tačiau šios barbariškos atakos prieš Ukrainos civilius gyventojus privalo liautis“, – sekmadienį Ukrainos sostinėje kalbėjo F. Merzas.
Lydimas Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio, F. Merzas apsilankė Kyjivo nacionalinėje mokslų akademijoje, kurią rusai anksčiau atakavo dronais.
Per Vokietijos kanclerio vizitą dėl Rusijos atakų kelis kartus buvo paskelbtas oro pavojus dėl dronų, o anksčiau sekmadienio rytą jau buvo smogta tiltui Ukrainos sostinės šiaurinėje dalyje.
Kalbėdamas prie akademijos griuvėsių F. Merzas pareiškė, kad tokios atakos kaip praėjusio pirmadienio akivaizdžiai parodo šio karo beprasmybę.
„Ataka prieš Mokslų akademiją Kyjive, pačiame miesto centre, vos už kelių šimtų metrų nuo Vokietijos ambasados. O šį rytą, ramų sekmadienį, Kyjive – oro pavojus. Čia kasdien vykdomi karo nusikaltimai“, – sakė F. Merzas.
Mirtinas drono smūgis vidury dienos
F. Merzo teigimu, Ukrainai ruošiantis žiemai, šalies infrastruktūra atakuojama kasdien.
„Dar kartą kreipiuosi į Rusijos vadovybę, į Rusijos prezidentą: nutraukite šį karą! Galime kalbėtis, tačiau tik tada, kai nutils ginklai – o ginklai turi nutilti“, – pabrėžė jis.
Dronas akademijai smogė vidury dienos. Per smūgį ir po jo kilusį gaisrą buvo sunaikinti du istorinio pastato aukštai. Žuvo viena moteris, dar šeši žmonės buvo sužeisti.
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kad tai Makbeto komedijos.