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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Merzo žinutė Putinui: „Nutraukite šį beprasmį karą!“

2026-10-04 13:15 / šaltinis: ELTA
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2026-10-04 13:15
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Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas paragino Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną nutraukti atakas prieš Ukrainą ir parodyti norą derėtis. Smūgiai civiliams privalo liautis, Kyjive pabrėžė F. Merzas.

Friedrichas Merzas (EPA-ELTA) (nuotr. Elta)
GALERIJA (9)

Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas paragino Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną nutraukti atakas prieš Ukrainą ir parodyti norą derėtis. Smūgiai civiliams privalo liautis, Kyjive pabrėžė F. Merzas.

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„Pone Putinai, nutraukite šį beprasmį karą! Esame pasirengę deryboms, esame pasirengę kalbėtis vieni su kitais apie šio karo užbaigimą. Tačiau šios barbariškos atakos prieš Ukrainos civilius gyventojus privalo liautis“, – sekmadienį Ukrainos sostinėje kalbėjo F. Merzas.

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(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

Lydimas Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio, F. Merzas apsilankė Kyjivo nacionalinėje mokslų akademijoje, kurią rusai anksčiau atakavo dronais.

Per Vokietijos kanclerio vizitą dėl Rusijos atakų kelis kartus buvo paskelbtas oro pavojus dėl dronų, o anksčiau sekmadienio rytą jau buvo smogta tiltui Ukrainos sostinės šiaurinėje dalyje.

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Kalbėdamas prie akademijos griuvėsių F. Merzas pareiškė, kad tokios atakos kaip praėjusio pirmadienio akivaizdžiai parodo šio karo beprasmybę.

„Ataka prieš Mokslų akademiją Kyjive, pačiame miesto centre, vos už kelių šimtų metrų nuo Vokietijos ambasados. O šį rytą, ramų sekmadienį, Kyjive – oro pavojus. Čia kasdien vykdomi karo nusikaltimai“, – sakė F. Merzas.

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Mirtinas drono smūgis vidury dienos

F. Merzo teigimu, Ukrainai ruošiantis žiemai, šalies infrastruktūra atakuojama kasdien.

„Dar kartą kreipiuosi į Rusijos vadovybę, į Rusijos prezidentą: nutraukite šį karą! Galime kalbėtis, tačiau tik tada, kai nutils ginklai – o ginklai turi nutilti“, – pabrėžė jis.

Dronas akademijai smogė vidury dienos. Per smūgį ir po jo kilusį gaisrą buvo sunaikinti du istorinio pastato aukštai. Žuvo viena moteris, dar šeši žmonės buvo sužeisti.

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Zmerzo drąsa ir atkaklumas
Zmerzo drąsa ir atkaklumas
2026-10-04 14:04
Nepaisant grėsmės,jis Kijeve.Čemodanų galia didesnė už dronų ir bombų galią.
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Jei būtų senovės metraštininkai
Jei būtų senovės metraštininkai
2026-10-04 14:06
Ir užrašytų viską ka čia jie šneka,po kokių 100 metų jau galvotų,
kad tai Makbeto komedijos.
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