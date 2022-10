Medvedevas supyko ir ant žydų: perspėjo Izraelį nesikišti

Žydų diasporos reikalų ministrui Nachmanui Shai’ui paskelbus apie „būtinybę“ pasirinkti tinkamą pusę „šiame kruviname konflikte“ netruko apie save priminti ir D. Medvedevas. Jo teigimu, jei Izraelis „pasirinktų Ukrainą“, tai reikštų „sugriautus tarptautinius santykius“.

„Izraelis lyg ir susiruošė tiekti ginklus Kyjivo režimui. Labai jau neapgalvotas žingsnis. Tai sugriaus visus tarptautinius santykius tarp mūsų valstybių, – perspėjo D. Medvedevas ir toliau piktinosi Izraelio ketinimais. – Aš jau nekalbu apie tai, kad banderininkų išgamos kaip buvo naciais, taip ir liko tokiais. Užtenka pažiūrėti į jų šiuolaikinių ataugų simboliką. Jeigu jiems tieks ginkluotę, tuomet Izraeliui jau derėtų skelbti Banderą ir Šuchevičių savo herojais…“

N. Shai sekmadienį savo „Twitter“ žinutėje paskelbė, kad „šįryt paaiškėjo, jog Iranas perdavė savo balistines raketas Rusijai. Daugiau nėra jokių abejonių, kur Izraelis turi stoti šiame kruviname konflikte. Atėjo laikas suteikti Ukrainai ir karinę pagalbą, kaip tai daro JAV ar NATO šalys“.

This morning it was reported that Iran is transferring ballistic missiles to Russia. There is no longer any doubt where Israel should stand in this bloody conflict. The time has come for Ukraine to receive military aid as well, just as the USA and NATO countries provide.