Vladimiro Putino pabaigos pradžia? Kremliaus vidiniai ginčai prasibrovė į dienos šviesą

Pirmą kartą per du dešimtmečius Rusijos prezidento Vladimiro Putino oponentai yra kaip niekad anksčiau užtikrinti, kad jis greitu metu pasitrauks. Tiesa, jie vis dar nesutaria dėl to, kokia bus jo valdymo pabaiga, kas galėtų jį pakeisti ir kada. Daug kas priklauso nuo to, kaip klostysis karas, kuriame jam sekasi vis prasčiau ir kuris kenkia jo nenugalimumo įvaizdžiui, rašo „Politico“.