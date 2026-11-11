Masinė avarija: susidūrė virš 30 transporto priemonių – sužeisti 57 žmonės

Pasak Kiongi provincijos ugniagesių, mažiausiai 57 sužeistiems žmonėms buvo teikiama medicinos pagalba. Devyni iš jų buvo sunkiai sužeisti, tačiau nė vieno gyvybei pavojus negresia.
Ugniagesių tarnybos pareigūnų teigimu, autobusas susidūrė su 32 transporto priemonėmis, o tada rėžėsi į skiriamąją kelio juostą. Įvykio vietos nuotraukose matyti ant skiriamosios juostos užvažiavęs autobusas išdaužtu priekiniu stiklu ir kiti apgadinti automobiliai.
Pranešta, kad policija apklausė autobuso vairuotoją. Alkoholio matuokliu atliktas patikrinimas parodė, kad jis buvo blaivus. Vairuotojas tyrėjams sakė, kad sugedo autobuso stabdžiai.
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