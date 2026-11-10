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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Neregėto masto avarija: susidūrė 70 transporto priemonių, bent 12 žuvusiųjų

2026-11-10 12:42 / šaltinis: tv3.lt / Parengė:
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Autorius(-ė) Andrius Jakimčuk
šaltinis: tv3.lt / Parengė:
2026-11-10 12:42
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Bulgarijoje dėl itin sudėtingų oro sąlygų susidūrė daugiau nei 70 transporto priemonių. Masinė avarija nusinešė daugiau nei 10 žmonių gyvybių, apie 50 žmonių buvo sužeista. Daug nukentėjusiųjų ligoninėje yra šoko būsenos, avarijos vietoje vykdomi aktyvūs gelbėjimo darbai.

Avarija Bulgarijoje (nuotr. Telegram)
GALERIJA (11)

Bulgarijoje dėl itin sudėtingų oro sąlygų susidūrė daugiau nei 70 transporto priemonių. Masinė avarija nusinešė daugiau nei 10 žmonių gyvybių, apie 50 žmonių buvo sužeista. Daug nukentėjusiųjų ligoninėje yra šoko būsenos, avarijos vietoje vykdomi aktyvūs gelbėjimo darbai.

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Grandininės avarijos, nusinešusios 12 gyvybių ir sužeidusios 50 žmonių Jambolo rajone (Bulgarija), antradienio rytą uždarė „Trakijos“ greitkelį (AM „Trakia“) abiem kryptimis. Susidūrė daugiau nei 70 lengvųjų ir sunkiasvorių automobilių. Incidentai įvyko tarp „Zimnicos“ ir „Kabilės“ sankryžų. Ten nusileido tirštas rūkas, dėl kurio matomumas buvo labai ribotas, rašoma bulgarų „Nova“.

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Trasoje pasipylė nuolaužomis, kai kurios mašinos po susidūrimų užsidegė.

Vienas iš vairuotojų pasakojo per stebuklą išsivadavęs iš automobilio. Kitas išmušė degančio automobilio langą ir ištraukė iš ten žmogų.

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„Viskas įvyko labai greitai. Čia žuvo labai daug žmonių. Tiesiai už manęs žuvo vyras. Už manęs buvo keturi sunkvežimiai. Ačiū Dievui, likau gyvas“, – pasakojo vienas iš liudininkų.

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FOTOGALERIJA. Avarija Bulgarijoje

Liudininkas: Kol traukiau žmogų iš degančio sunkvežimio, išgirdau, kaip visos mašinos kitoje eismo juostoje pradėjo taranuoti viena kitą

Grandininės avarijos liudininkas laidoje „Tvoja den“ papasakojo, kas tiksliai nutiko šį rytą.

„Buvo labai tirštas rūkas. Priekyje įvyko avarija. Vienu metu viskas tapo juoda. Išlipau iš automobilio ir pajudėjau į priekį. Domkratu išmušiau degančios kabinos langą ir ištraukiau žmogų. Po to išgirdau, kad kitoje eismo juostoje visos mašinos pradėjo taranuoti viena kitą. Matomumas dėl rūko buvo ne didesnis nei 50 metrų“, – televizijos NOVA kamerai pasakojo liudininkas.

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