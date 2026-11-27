Policijos pranešime nurodoma, kad gelbėjimo tarnybos nenukentėjusius žmones palydėjo į poilsio aikštelę, kur jie galėjo sušilti ir atsakyti į pareigūnų klausimus.
Apie 5.45 val. A1 magistralėje, važiuojant Sankt Galeno kryptimi, tarp Efretikono ir Vintertūro įvyko keli susidūrimai. Iš viso avarijoje dalyvavo 23 lengvieji automobiliai, aštuoni sunkvežimiai ir šeši furgonai. Didžiąją dalį avarijoje dalyvavusių transporto priemonių teko nutempti.
Tikslios avarijos aplinkybės kol kas neaiškios, tačiau, manoma, kad įtakos galėjo turėti žiemiškos kelio sąlygos. Ciuricho kantono policijos duomenimis, magistralė buvo uždaryta kelioms valandoms, o eismas nukreiptas kitais maršrutais.
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