Maduro Venesuelos pasienyje dislokavo 25 000 karių

Sekmadienio vakarą socialiniuose tinkluose paskelbtoje žinutėje N. Maduro teigė, kad į pasienį su Kolumbija ir šiaurės rytų pakrantę, kur yra didžiausios šalies naftos perdirbimo gamyklos, pasiuntė „25 000 vyrų ir moterų iš mūsų šlovingųjų Nacionalinių Bolivaro ginkluotųjų pajėgų“.
Tokiu būdu siekiama užtikrinti „nacionalinio suvereniteto apsaugą, šalies saugumą ir kovą už taiką“, – pridūrė jis.
Savo žinutėje D. Trumpo, kuris, pareiškęs, kad būtina kovoti su Venesuelos narkotikų prekeiviais, davė nurodymą Karibų jūros regione sutelkti didžiausias karinio jūrų laivyno pajėgas per daugelį metų, jis konkrečiai neminėjo.
Praėjusią savaitę JAV pajėgos Karibų jūroje susprogdino įtariamą narkotikų laivą su 11 žmonių.
D. Trumpas teigė, kad laivas priklausė Venesuelos nusikalstamai grupuotei „Tren de Aragua“, tačiau šio teiginio jokiais rimtais įrodymais nepagrindė.
Po to, kai du Venesuelos lėktuvai praskrido netoli tarptautiniuose vandenyse buvusio JAV karinių jūrų pajėgų laivo, Jungtinių Valstijų vadovas taip pat pagrasino numušti Venesuelos karinius lėktuvus, jei jie kels pavojų JAV pajėgoms.
Kariuomenės šaltinių duomenimis, Venesuelos ginkluotosiose pajėgose yra apie 123 000 narių.
N. Maduro teigia, kad į nereguliariąją civilių kariuomenę yra užsirašę 220 000 dar žmonių.
