Madride – masiniai protestai dėl 87 metų moters iškeldinimo iš namų

Vienu pagrindinių protesto akcentų tapo 87-erių metų moters Maricarmen Abascal atvejis, kuri buvo priversta išsikelti iš namų, kuriuose gyveno 70 metų.
Protesto šūkis buvo „daugiau jokių Maricarmen“, taip išreiškiant palaikymą moteriai, kurios istorija sulaukė didelio dėmesio Ispanijoje.
Vidaus reikalų ministerijos duomenimis, demonstracijoje dalyvavo apie 25 tūkst. žmonių, o nuomininkų sąjungos „Sindicato de Inquilinas“ atstovai teigė, kad dalyvių galėjo būti net 300 tūkst.
Maricarmen į butą Madrido Retiro rajone su tėvais atsikraustė 1956 m., o vėliau ji perėmė jo nuomą.
Pastatą pardavus nekilnojamojo turto bendrovei, ilgametė jos nuomos sutartis buvo nutraukta ir moteriai nurodyta išsikraustyti.
Po kelių nesėkmingų bandymų ją iškeldinti trečiadienį moteris buvo išvesta iš buto, o vėliau nuvežta į ligoninę.
„Man nepavyko apginti savo namų, bet kovojau, kad kiti išmoktų kovoti už savuosius“, – sakė Maricarmen nuomininkų sąjungos išplatintame pranešime.
„Prašau, nenustokite kovoti“, – sakė ji visuomeniniam transliuotojui RTVE.
Pensininkės judumas yra ribotas, ji turi negalią. Moteris teigė ketinanti ir toliau kovoti už teisę į būstą.
Po eitynių protestuotojai Madrido Puerta del Sol aikštėje pastatė dešimtis palapinių, o šimtai žmonių ruošėsi ten praleisti naktį.
Dėl būsto krizės protestuotojai kaltino tiek ministro pirmininko Pedro Sanchezo kairiųjų vyriausybę, tiek konservatorių vadovaujamas regionų vyriausybes.
Žmonės reikalauja sustiprinti apsaugą nuo iškeldinimo, įšaldyti nuomos kainas ir reformuoti nuomos teisę.
Panašios demonstracijos buvo surengtos dar 11-oje Ispanijos miestų.
Prasidėjus protestams, Ispanijos vyriausybė siekia per antradienį vyksiantį posėdį patvirtinti naują dekretą dėl būsto, kuriame, be kita ko, būtų numatytos priemonės prieš iškeldinimus.
Dekretas įsigaliotų iš karto, tačiau per 30 dienų jam turėtų pritarti parlamentas. Vyriausybė vis dar derasi su keliomis partijomis, siekdama užsitikrinti reikiamą balsų daugumą.
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