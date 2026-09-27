Lietuvos vyskupai pradės tyrimą dėl nusikaltimų prieš nepilnamečius

Tokį sprendimą vyskupai priėmė penktadienį Telšiuose vykusiame Lietuvos vyskupų konferencijos posėdyje.
Dėl tyrimo pobūdžio nutarta konsultuotis su Šventuoju Sostu ir Lietuvos teisėsaugos institucijomis.
„Prioritetas yra nukentėjęs žmogus, o ne institucinė reputacija. Siekiant šio tikslo, būtina išsiaiškinti, kiek praeityje – nuo 1990 m. kovo 11 d. – būta tokių nusikaltimų“, – pabrėžiama išplatintame Lietuvos vyskupų konferencijos pranešime.
Kaltinimai dviem kunigams
Kaip skelbė ELTA, rugpjūčio viduryje Generalinė prokuratūra pranešė teismui perdavusi baudžiamąją bylą, kurioje kaltinimai dėl seksualinio pobūdžio nusikaltimų prieš nepilnamečius asmenis pareikšti Romos katalikų Bažnyčios kunigui, dirbusiam Vilniaus arkivyskupijoje.
Dvasininkas Tadas Švedavičius kaltinamas dėl 34 nusikalstamų epizodų, nusikaltimai susiję su vaikų seksualiniu prievartavimu, disponavimu pornografiniais dalykais, vaikų įtraukimu į girtavimą. Šiuos nusikaltimus, kaip įtariama, kunigas galėjo vykdyti daugiau nei 20 metų.
Ši byla yra susijusi su kita baudžiamąja byla, kuri teismui buvo perduota šių metų birželio pabaigoje. Joje kaltinimai pateikti kunigui Ryšardui Peciunui, taip pat dirbusiam Vilniaus arkivyskupijoje. Jis kaltinamas dėl disponavimo pornografinio turinio dalykais.
Rugsėjo viduryje Vilniaus apygardos teismas pradėjo iš esmės nagrinėti R. Peciuno bylą, prokuroras paskelbė kaltinamąjį aktą, pradėtas įrodymų tyrimas.
Tačiau teismui šią savaitę nepavyko pradėti T. Švedavičiaus bylos nagrinėjimo, nes seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamas kunigas neseniai pasisamdė naują advokatą.
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