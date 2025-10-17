Madagaskaro prezidentu prisaikdintas kariuomenės pulkininkas

M. Randrianirina, vadovavęs CAPSAT kariuomenės daliniui, kuris savaitgalį sukilo ir prisijungė prie antivyriausybinių protestuotojų, prezidento priesaiką davė per ceremoniją šalies aukščiausiame teisme sostinėje Antananaryve, praneša įvykį stebėję naujienų agentūros AFP žurnalistai.
„Šiandien mūsų šalis išgyvena istorinį lūžį. Su visa užsidegusia liaudimi, vedama permainų troškimo ir gilios meilės savo tėvynei, džiaugsmingai atveriame naują mūsų tautos gyvenimo skyrių“, – sakė M. Randrianirina.
Ceremonijoje, kuriai pirmininkavo Konstitucinio Teismo vadovas, dalyvavo kariškiai, politikai, Z kartos vadovaujamo protestų judėjimo atstovai ir kelios užsienio delegacijos, įskaitant JAV, Europos Sąjungos, Rusijos ir Prancūzijos atstovus.
„Dirbsime ranka rankon su visomis tautos varomosiomis jėgomis, kad parengtume puikią konstituciją (...) ir susitartume dėl naujų rinkimų įstatymų, kad būtų galima organizuoti rinkimus ir referendumus“, – sakė jis, dėkodamas jaunimui už vadovavimą A. Rajoeliną nuvertusiems protestams.
„Esame pasiryžę skirtis su praeitimi“, – sakė M. Randrianirina.
„Mūsų pagrindinė misija – iš esmės reformuoti šalies administracinę, socialinę, ekonominę ir politinę valdymo sistemas“, – paskelbė jis.
