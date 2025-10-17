Kalendorius
Spalio 17 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Madagaskaro prezidentu prisaikdintas kariuomenės pulkininkas

2025-10-17 12:24 / šaltinis: BNS
2025-10-17 12:24

Penktadienį Madagaskaro prezidentu prisaikdintas kariuomenės pulkininkas Michaelas Randrianirina, praėjus vos kelioms dienoms po to, kai kariuomenė užgrobė valdžią ir buvęs prezidentas Andry Rajoelina pabėgo.

Madagaskaro prezidentu prisaikdintas kariuomenės pulkininkas (nuotr. SCANPIX)

Penktadienį Madagaskaro prezidentu prisaikdintas kariuomenės pulkininkas Michaelas Randrianirina, praėjus vos kelioms dienoms po to, kai kariuomenė užgrobė valdžią ir buvęs prezidentas Andry Rajoelina pabėgo.

REKLAMA
0

M. Randrianirina, vadovavęs CAPSAT kariuomenės daliniui, kuris savaitgalį sukilo ir prisijungė prie antivyriausybinių protestuotojų, prezidento priesaiką davė per ceremoniją šalies aukščiausiame teisme sostinėje Antananaryve, praneša įvykį stebėję naujienų agentūros AFP žurnalistai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Šiandien mūsų šalis išgyvena istorinį lūžį. Su visa užsidegusia liaudimi, vedama permainų troškimo ir gilios meilės savo tėvynei, džiaugsmingai atveriame naują mūsų tautos gyvenimo skyrių“, – sakė M. Randrianirina.

REKLAMA
REKLAMA

Ceremonijoje, kuriai pirmininkavo Konstitucinio Teismo vadovas, dalyvavo kariškiai, politikai, Z kartos vadovaujamo protestų judėjimo atstovai ir kelios užsienio delegacijos, įskaitant JAV, Europos Sąjungos, Rusijos ir Prancūzijos atstovus.

REKLAMA

„Dirbsime ranka rankon su visomis tautos varomosiomis jėgomis, kad parengtume puikią konstituciją (...) ir susitartume dėl naujų rinkimų įstatymų, kad būtų galima organizuoti rinkimus ir referendumus“, – sakė jis, dėkodamas jaunimui už vadovavimą A. Rajoeliną nuvertusiems protestams.

„Esame pasiryžę skirtis su praeitimi“, – sakė M. Randrianirina.

„Mūsų pagrindinė misija – iš esmės reformuoti šalies administracinę, socialinę, ekonominę ir politinę valdymo sistemas“, – paskelbė jis.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų