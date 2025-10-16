Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Nušalintas Madagaskaro prezidentas pareiškime patvirtino pabėgęs iš šalies

2025-10-16 10:49 / šaltinis: BNS
2025-10-16 10:49

Nuverstasis Madagaskaro prezidentas pareiškime pirmą kartą po kariškių įvykdyto valdžios perėmimo patvirtino, kad pabėgo iš šalies.

Nuverstasis Madagaskaro prezidentas pareiškime pirmą kartą po kariškių įvykdyto valdžios perėmimo patvirtino, kad pabėgo iš šalies.

0

Prezidentas Andry Rajoelina išvyko tarp spalio 11 ir 12 dienos po to, kai „buvo išsakyti aiškūs ir itin rimti grasinimai valstybės vadovo gyvybei“, sakoma vėlai trečiadienį paskelbtame prezidentūros pareiškime.

Po savaites trukusių demonstracijų, įstūmusių šalį į krizę, Madagaskaro parlamento žemieji rūmai antradienį balsavime patvirtino prezidento nušalinimą dėl pareigų nevykdymo, o karinys dalinys paskelbė perimantis valdžią.

