Nušalintas Madagaskaro prezidentas pareiškime patvirtino pabėgęs iš šalies

Prezidentas Andry Rajoelina išvyko tarp spalio 11 ir 12 dienos po to, kai „buvo išsakyti aiškūs ir itin rimti grasinimai valstybės vadovo gyvybei“, sakoma vėlai trečiadienį paskelbtame prezidentūros pareiškime.
Po savaites trukusių demonstracijų, įstūmusių šalį į krizę, Madagaskaro parlamento žemieji rūmai antradienį balsavime patvirtino prezidento nušalinimą dėl pareigų nevykdymo, o karinys dalinys paskelbė perimantis valdžią.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!