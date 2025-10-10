Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis

Macronas ruošiasi paskirti kitą Prancūzijos ministrą pirmininką

2025-10-10 13:51 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-10-10 13:51

Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas, ir toliau patiriantis didžiulį spaudimą išvesti šalį iš politinės aklavietės, penktadienį turėtų paskirti naują ministrą pirmininką.

E. Macronas (nuotr. SCANPIX)

Kol kas neaišku, ar vos keturias savaites pareigas ėjęs ir atsistatydinęs Sébastienas Lecornu vis dėlto liks šiame poste, ar bus paskirtas kitas premjeras.

0

Kol kas neaišku, ar vos keturias savaites pareigas ėjęs ir atsistatydinęs Sébastienas Lecornu vis dėlto liks šiame poste, ar bus paskirtas kitas premjeras.

Prieš priimdamas sprendimą E. Macronas pakvietė parlamento partijų lyderius į Eliziejaus rūmus konsultacijoms, pranešė Prancūzijos žiniasklaida. Tačiau susitikime nedalyvauja Marine Le Pen kraštutinių dešiniųjų „Nacionalinis sambūris“ ir kairiųjų partija „Nenugalėtoji Prancūzija“. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Žiniasklaida mini įvairias pavardes, kas galėtų būti naujasis šalies premjeras, įskaitant socialistų lyderį Olivier Faure, buvusį premjerą socialistą Bernard‘ą Cazeneuve‘ą, centristą politiką Jeaną Louis Borloo, taip pat Prancūzijos centrinio banko vadovą François Villeroy de Galhau. 

E. Macroną spaudžia laikas, nes jei labai įsiskolinusi Prancūzija nori laiku parengti ateinančių metų biudžetą, pagal Konstituciją jis turi būti pateiktas parlamentui ne vėliau kaip iki pirmadienio ir tai turi padaryti ministras pirmininkas. 

Nauji rinkimai taip pat galėtų būti būdas išbristi iš krizės. Buvęs premjeras Édouard‘as Philippe‘as, dirbęs nuo 2017 iki 2020 m. valdant E. Macronui ir planuojantis kandidatuoti per kitus prezidento rinkimus, ketvirtadienį paragino prezidentą atsistatydinti ir sakė, kad tai vienintelis būdas išeiti iš aklavietės.

E. Macronas turėtų paskelbti, kad „surengs pirmalaikius prezidento rinkimus“, RTL radijui sakė E. Philippe‘as.

