Lukašenka pagrasino Rusijai karu, jeigu būtų siekiama prisijungti Baltarusiją

Rusijos „aukščiausiuose sluoksniuose kai kam norisi prisijungti Baltarusiją“, tačiau pabandžius tai kiltų karas, pareiškė A. Lukašenka interviu „Izvestija“.

„Jūs mažesni, mes didesni, mūsų ekonomika tokia, anokia. Mes jums padėsime, o tada stokite į Rusijos sudėtį. Taip negalima kelti klausimų. Tai neįmanoma ir nerealizuojama. Bijau net pasakyti, kad tai (reikštų) karą“, – pareiškė A. Lukašenka.

Jo teigimu, jis net nesuvokia, kad Baltarusijai reiktų prisijungti prie Rusijos, jeigu šalys jau ir taip kuria bendrą Sąjunginę valstybę. „Mes galime tokius santykius sukurti, kurie bus tvirtesni ir glaudesni, negu unitarinė valstybė. Ir niekas pykčio vienas kitam nelaikytų“, – aiškino nuo Kremliaus dotacijų priklausomas politikas.

Lukašenka: dabar ne Viduramžiai

Jis pažymėjo, kad „šiandien galima pavergti, užkariauti ką nors“, tačiau „gudrus ir išmintingas politikas“ turi visada galvoti: „o toliau tai kas?“.

„Dabar ne Viduramžiai, kai užgrobi teritoriją, duoklę renki ir gerai – pasaulis pasikeitė, pasaulis jau kitas. Todėl kvailas užduotis sau kelti nereikia, ir visada reikia galvoti apie tai, kas bus vėliau“, – aiškino Baltarusijos diktatorius, neseniai pareiškęs, kad sieks dalyvauti formaliuose rinkimuose ir 2025-aisiais.

Primename, kad A. Lukašenkos artimiausio sąjungininko, valdžią Baltarusijoje išlaikyti jam padedančio V. Putino Rusija 2014-aisiais aneksavo Ukrainos Krymo pusiasalį, o 2022-aisiais užpuolė Ukrainą ir bando atimti dar kelias rytines šalies teritorijas.

Paties A. Lukašenkos painiai aiškina, kad V. Putinas „niekada nesiekė užkariauti“.

Baltarusijos integracijos planas

Sąjunginė valstybė – tai Rusijos ir Baltarusijos integracijos projektas, įgyvendinamas nuo 2000 m. Per daugiau nei 20 metų šalims pavyko sukurti bendrą muitų erdvę ir laisvosios prekybos zoną EAEU, gerokai sustiprinti saugumo tarnybų bendradarbiavimą ir užsienio politikos koordinavimą.

2023 m. žiniasklaidai buvo nutekintas slaptas Rusijos valdžios institucijų dokumentas „Rusijos Federacijos ir Baltarusijos strateginiai tikslai“, kuriame buvo numatytas laipsniškas Baltarusijos prisijungimas prie Rusijos iki 2030 m., rašoma „The Moscow Times“.

2021 m. parengtas planas turėjo „užtikrinti dominuojančią Rusijos įtaką“ Baltarusijoje socialinės politikos, prekybos, ekonomikos, mokslo, švietimo ir kultūros srityse. Kremlius to ketino pasiekti dalydamas Baltarusijos piliečiams rusiškus pasus, kad būtų sukurtas „integracija suinteresuotų rusų sluoksnis“ ir „į Rusijos rinką orientuoti verslo sluoksniai“. Be to, turėjo būti pasiektas Baltarusijos įstatymų „suderinimas“ su Rusijos Federacijos teisės aktais.

Tarp grėsmių šiam planui buvo įvardytas galimas A. Lukašenkos suartėjimas su NATO ir „nacionalistinių bei provakarietiškų politikų“ įtaka Minsko politikai.

Kol kas pats A. Lukašenka aktyviai laikosi šio „plano“, o jo politika atitinka išdėstytus jame teiginius.