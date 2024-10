Teismas: Tranzito paslaugų centras Baltarusijos įmonei turi sumokėti skolą

Apeliacinis teismas spalio 3 dieną tenkino „TranzitServisPlius“ prašymą bei leido vykdyti Lietuvoje Minsko srities Ekonominio teismo 2023 metų birželio 22 dienos sprendimą, kuriuo Lietuvos įmonė Baltarusijos muitinės tarpininkei turi sumokėti apie 7,4 tūkst. eurų skolą.

„Tranzito paslaugų centras nepagrindė, kad dėl Baltarusijos teismo sprendimo pripažinimo ir leidimo vykdyti Lietuvos Respublikoje bus pažeisti geranoriškumo ir abipusiškumo principai“, – nusprendė Apeliacinis teismas.

Lietuvos įmonė teismui, be kita ko, teigė negalėjusi dalyvauti teismo procese, nes tai sukeltų pavojų saugumui – įmonės vadovai, akcininkai galėjo būti Baltarusijos žvalgybos priverstinai verbuojami.

Įmonė pateikė teismui Valstybės saugumo departamento ir KAM Antrojo operatyvinių tarnybų departamento grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimą, kad suaktyvėjusi Baltarusijos žvalgybos veikla pasienyje kelia grėsmę ten vykstantiems Lietuvos gyventojams, todėl žvalgyba ragina nevykti į Baltarusiją.

„Muitinės tarpininko veikla, kurią vykdo Tranzito paslaugų centras, yra itin patraukli Baltarusijos (ir Rusijos) žvalgybai. (...) Vykimas į Baltarusijos teismo procesą ne tik būtų buvęs beprasmis, bet ir būtų kėlęs Tranzito paslaugų centrui realią riziką. Dėl to Baltarusijoje vykusio teismo proceso negalima laikyti nei tinkamu, nei sąžiningu“, – teismui teigė „TranzitServisPlius“.

Apeliacinis teismas, anot nutarties, be kita ko, rėmėsi šių metų rugpjūtį gauta FNTT išvada, kad „TranzitServisPlius“ bei jos vadovė ir vienintelė akcininkė bei naudos gavėja nėra įtrauktos į sankcionuojamų įmonių sąrašus, be to, FNTT neturi duomenų, kad Baltarusijos įmonė būtų kontroliuojama asmenų, kuriems taikomos Europos Sąjungos sankcijos.

Be to, teismas pažymėjo, kad skola susidarė pagal 2018 metų balandžio 4 dienos sutartį – šalių verslo santykiai vyko ir skola priteista iki 2022 metų vasarį Rusijos pradėtos plataus masto invazijos į Ukrainą.

„Tranzito paslaugų centras, ilgą laiką vykdęs Baltarusijoje ūkinę komercinę (....) veiklą ir bendravęs telefonu (...) su Rusijos piliečiu, kuris gyrėsi savo turimu karininko laipsniu, be to, grasino, galėjo (ir turėjo) įvertinti savo verslo riziką bei grėsmes, įskaitant tai, kad (...) visi ginčai, nesutarimai arba reikalavimai pagal šią sutartį sprendžiami Baltarusijos teisme taikant Baltarusijos įstatymus“, – nusprendė Apeliacinis teismas.

Teismo neįtikino ir Tranzito paslaugų centro argumentas, kad apie Baltarusijoje vykusį teismą ji nebuvo tinkamai informuota, nes gavusi laišką iš Baltarusijos teismo suklydo dėl jo turinio – manė, kad jį siuntė „TranzitServisPlius“.

Tuo metu „TranzitServisPlius“ pateikė duomenis, kad Tranzito paslaugų centras apie teismo procesą buvo informuotas tiek elektroniniu, tiek fiziniu laišku, todėl apie procesą turėjo žinoti.

Be to, anot baltarusių, Tranzito paslaugų centras 2023 metų birželį Baltarusijos bendrovei išsiuntė pranešimą dėl skolos apmokėjimo, kuriuo įsipareigojo padengti įsiskolinimą mokant po 300 eurų per mėnesį.