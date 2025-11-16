Liudininkai užfiksavo nuolat į Veneciją atplaukiantį delfiną – jam jau sugalvojo ir vardą

Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže.
Turistų akivaizdoje iš vandens iššoka delfinas, kurį vietiniai jau spėjo praminti Mimmo. Nuo birželio mėnesio laukinis gyvūnas tapo dažnu svečiu vaizdinguose Venecijos vandenyse. Dažniausiai Mimmo plaukioja netoli vienos iš labiausiai turistų pamėgtų vietų – Šventojo Morkaus aikštės.
„Kodėl šis delfinas nusprendė pasilikti tokioje judrioje, triukšmingoje vietoje, mes nežinome. Nes, iš tikrųjų, tai turėtų trikdyti tokį gyvūną. Bet jis tikrai maitinasi, atrodo geros būklės ir jau kelis kartus buvo išplaukęs į jūrą, tačiau jis vis tiek renkasi pasilikti čia“, – komentavo Venecijos gamtos istorijos muziejaus vadovas Luca Mizzanas.
Skirtingai nei Mimmo besižavintys turistai, ekspertai nerimauja dėl delfino likimo. Esant intensyviam laivelių judėjimui, gyvūnas lengvai gali susižeisti. Tačiau kaip išprašyti Mimmo iš Venecijos, gamtininkai kol kas nežino.
„Tikimės, kad jis sugrįš į jūrą. Viliamės, kad kai lagūnos vanduo atvės ir žuvys pasitrauks, delfinas seks paskui jas“, – tikino Venecijos gamtos istorijos muziejaus vadovas.
Tai ne pirmas kartas, kai į Veneciją atplaukia laukinis delfinas. Pavyzdžiui, prieš penkerius metus – COVID-19 pandemijos įkarštyje, kai sumažėjus turistų gerokai sumažėjo ir vandens eismas mieste. Todėl į ramesnius vandenis tada atplaukė net du delfinai.
Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.
