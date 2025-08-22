Lietuvos pasienyje apgręžtas Baltarusijos autobusas: keleiviai per sieną ėjo pėsčiomis

Baltarusis Jurijus rugpjūčio 21-ąją vyko iš Minsko į Vilnių. Tačiau prie Lietuvos sienos autobusas buvo apgręžtas. Pasak Lietuvos pasienio pareigūnų, vairuotojas bandė sukčiauti. Dėl to vyras vos nepavėlavo į skrydį į JAV ir beveik neprarado tūkstančio dolerių, rašo „Zerkalo“.
Jurijus iš Minsko išvyko naktį į rugpjūčio 21-ąją „Intercars“ bendrovės autobusu. Jo teigimu, keistumai prasidėjo dar Minsko centrinėje stotyje.
„Kai 4 val. ryto buvau stotyje, ten stovėjo trys ar net keturi autobusai į Vilnių. Nustebau, nes žinojau apie atšauktus reisus – todėl bilieto kaina išaugo. Sumokėjau apie 300 rublių. Pasirodo, ne be reikalo nustebau. Lietuvos pasienyje prasidėjo problemos“, – pasakoja Jurijus.
„Medininkų“ pasienio kontrolės punkte autobusas apie pusvalandį stovėjo be judėjimo. Vėliau, pasak Jurijaus, įėjo Lietuvos pasienietis ir paskelbė, kad tik ES piliečiai bei turintys leidimus gyventi gali eiti į patikrinimą.
„O visi kiti – turi apsisukti. Pasienietis pasakė, kad mūsų autobusui nebuvo išduotas leidimas, o vairuotojas bandė važiuoti su dokumentu, skirtu kitam autobusui, kuris sieną kirto prieš mus. Jis dar pridūrė, kad visus skundus reikia siųsti vežėjui“, – aiškino baltarusis.
Jurijui situacija buvo kritinė – „degė“ lėktuvo bilietai į JAV. Jei būtų pavėlavęs, galėjo prarasti apie tūkstantį dolerių.
Pasak vyro, Lietuvos pareigūnai leido sieną pereiti pėsčiomis
„Buvo tikrai baisu. Už bilietą į kitą žemyną sumokėjau nemažai pinigų, viskas galėjo žlugti“, – pasakoja vyras.
Kartu su juo keliavo daugiau kaip 50 keleivių (autobusas, pasak Jurijaus, buvo pilnas). Jie ėmė ieškoti išeities. Laimei, po derybų Lietuvos pareigūnai leido keleiviams sieną pereiti pėsčiomis, nors „Medininkų“ punkte tai draudžiama. Juos lydėjo pasienio tarnybos pareigūnai, o iki Vilniaus keleiviai vyko jau savarankiškai.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!