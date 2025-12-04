Libano prezidentas: kitos derybos su Izraeliu vyks gruodžio 19-ąją

„Natūralu, kad pirmoji sesija nebuvo labai produktyvi, tačiau ji paruošė dirvą būsimoms sesijoms, kurios prasidės šio mėnesio 19 dieną“, – pareiškė J. Aounas.
Prezidentas pridūrė, kad trečiadienį vykusias derybas su Izraeliu vertina teigiamai. Šios diskusijos buvo surengtos pagal paliaubų stebėsenos mechanizmą, tačiau jos nėra platesnio masto taikos derybos.
Jo teigimu, tiesioginėmis derybomis tarp Izraelio ir Libano pareigūnų siekiama išvengti galimo karinio konflikto.
Skelbiama, kad Libano prezidentas pabrėžė derybų, o ne karo kalbos, svarbą ir pridūrė, jog dėl šalies suvereniteto nuolaidų nebus.
„Nėra kitos išeities, tik derybos. Tokia yra realybė ir to mus išmokė istorija apie karus“, – sakė J. Aounas.
Penktadienį prezidentas surengs derybas su Jungtinių Tautų (JT) Saugumo Tarybos nariais ir JAV pasiuntine Morgan Ortagus. Jis pareiškė, kad paragins juos padėti sėkmingai užbaigti derybas su Izraeliu.
J. Aouno komentarai pasirodė po to, kai anksčiau ketvirtadienį surengė reidus Libano pietuose. Izraelio kariuomenė taip pat nurodė, kad atakavo kovotojų grupuotės „Hezbollah“ karinę infrastruktūrą.
Izraelis tęsia smūgius Libanui, nepaisant praėjusį lapkritį sudarytų paliaubų, kuriomis siekta užbaigti daugiau nei metus trukusius Izraelio ir „Hamas“ sąjungininkės „Hezbollah“ karo veiksmus, įskaitant du mėnesius vykusį plataus masto karą.
