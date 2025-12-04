 
Kalendorius
Gruodžio 4 d., ketvirtadienis
Vilnius +5°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Libano prezidentas: kitos derybos su Izraeliu vyks gruodžio 19-ąją

2025-12-04 20:25 / šaltinis: BNS
2025-12-04 20:25

Libano prezidentas Josephas Aounas ketvirtadienį pareiškė, kad kitas derybų su Izraeliu etapas bus surengtas gruodžio 19 dieną. 

Libanas pranešė, kad per Izraelio smūgius žuvo trys žmonės

Libano prezidentas Josephas Aounas ketvirtadienį pareiškė, kad kitas derybų su Izraeliu etapas bus surengtas gruodžio 19 dieną. 

REKLAMA
0

„Natūralu, kad pirmoji sesija nebuvo labai produktyvi, tačiau ji paruošė dirvą būsimoms sesijoms, kurios prasidės šio mėnesio 19 dieną“, – pareiškė J. Aounas. 

Prezidentas pridūrė, kad trečiadienį vykusias derybas su Izraeliu vertina teigiamai. Šios diskusijos buvo surengtos pagal paliaubų stebėsenos mechanizmą, tačiau jos nėra platesnio masto taikos derybos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jo teigimu, tiesioginėmis derybomis tarp Izraelio ir Libano pareigūnų siekiama išvengti galimo karinio konflikto.

REKLAMA
REKLAMA

Skelbiama, kad Libano prezidentas pabrėžė derybų, o ne karo kalbos, svarbą ir pridūrė, jog dėl šalies suvereniteto nuolaidų nebus.

REKLAMA

„Nėra kitos išeities, tik derybos. Tokia yra realybė ir to mus išmokė istorija apie karus“, – sakė J. Aounas. 

Penktadienį prezidentas surengs derybas su Jungtinių Tautų (JT) Saugumo Tarybos nariais ir JAV pasiuntine Morgan Ortagus. Jis pareiškė, kad paragins juos padėti sėkmingai užbaigti derybas su Izraeliu.

J. Aouno komentarai pasirodė po to, kai anksčiau ketvirtadienį surengė reidus Libano pietuose. Izraelio kariuomenė taip pat nurodė, kad atakavo kovotojų grupuotės „Hezbollah“ karinę infrastruktūrą. 

Izraelis tęsia smūgius Libanui, nepaisant praėjusį lapkritį sudarytų paliaubų, kuriomis siekta užbaigti daugiau nei metus trukusius Izraelio ir „Hamas“ sąjungininkės „Hezbollah“ karo veiksmus, įskaitant du mėnesius vykusį plataus masto karą. 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
JT taikdariai: Izraelis Libano pietuose pastatė sienas BNS Foto
Libano ir Izraelio pareigūnai surengė kelis dešimtmečius neregėtas tiesiogines derybas
JT taikdariai: Izraelis Libano pietuose pastatė sienas BNS Foto
JT taikdariai: Izraelis Libano pietuose pastatė sienas

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų