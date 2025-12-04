Izraelis vėl smogė taikiniams Pietų Libane

Izraelio kariuomenė ketvirtadienį pareiškė atakavusi „Hezbollah“ teroro taikinius“. Valstybinė Libano naujienų agentūra „Ani“ pranešė apie Izraelio atakas prieš Mahrunos, Džbos, Madžadalo ir Barašeto kaimus.
Trečiadienį JT taikos palaikymo misijos Libane (Unifil) būstinėje Nakuroje pietinėje šalies dalyje įvyko istorinis susitikimas. Izraelio premjero Benjamino Netanyahu biuras pranešime rašė apie „pozityvią atmosferą“ per pokalbius. Libano vyriausybės vadovas Navafas Salamas pažadėjo iki metų pabaigos pasienio su Izraeliu teritorijoje nuginkluoti „Hezbollah“ kovotojus, tačiau kartu pabrėžė, kad šie pokalbiai „dar nėra taikos derybos“.
Dieną prieš tai popiežius baigė trijų dienų vizitą Libane. Pirmadienį pontifikas, dalyvaujant tūkstančiams žmonių, meldėsi už taiką pasaulyje – „ypač Libane ir visame regione“.
Po islamistinio „Hamas“ judėjimo išpuolio prieš Izraelį 2023 m. spalio 7 d. eskalavosi ir konfliktas tarp Izraelio ir „Hamas“ sąjungininko, Libane įtakingo „Hezbollah“ judėjimo. Nuo 2024 m. lapkričio Libane galioja paliaubos. Tačiau abi pusės vis kaltina viena kitą jas pažeidžiant.
JAV vyriausybė pastaruoju metu padidino spaudimą Beirutui nuginkluoti „Hezbollah“. Irano remiami kovotojai tai kategoriškai atmeta. Tačiau Izraelis nuginklavimą nurodo kaip sąlygą nutraukti savo atakas.
Vyriausybė Beirute nurodė Libano kariuomenei iki metų pabaigos sunaikinti „Hezbollah“ karinę infrastruktūrą į pietus nuo Litanio upės ir tada nuginkluoti „Hezbollah“ ir likusioje šalies dalyje. Izraelio požiūriu, Libano kariuomenė nepakankamai įgyvendina šį planą. Izraelio pajėgos pastaruoju metu suintensyvino savo atakas Pietų Libane.
