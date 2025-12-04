 
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Izraelis vėl smogė taikiniams Pietų Libane

2025-12-04 20:44 / šaltinis: ELTA
2025-12-04 20:44

Praėjus dviem dienoms po popiežiaus Leono XIV vizito Libane ir dienai po pirmųjų per dešimtmečius oficialių pokalbių tarp Izraelio ir Libano vyriausybių atstovų, Izraelio pajėgos vėl smogė taikiniams Pietų Libane.

Įtampa tęsiasi: Izraelis smogė taikiniams Libane (nuotr. SCANPIX)

0

Izraelio kariuomenė ketvirtadienį pareiškė atakavusi „Hezbollah“ teroro taikinius“. Valstybinė Libano naujienų agentūra „Ani“ pranešė apie Izraelio atakas prieš Mahrunos, Džbos, Madžadalo ir Barašeto kaimus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Trečiadienį JT taikos palaikymo misijos Libane (Unifil) būstinėje Nakuroje pietinėje šalies dalyje įvyko istorinis susitikimas. Izraelio premjero Benjamino Netanyahu biuras pranešime rašė apie „pozityvią atmosferą“ per pokalbius. Libano vyriausybės vadovas Navafas Salamas pažadėjo iki metų pabaigos pasienio su Izraeliu teritorijoje nuginkluoti „Hezbollah“ kovotojus, tačiau kartu pabrėžė, kad šie pokalbiai „dar nėra taikos derybos“.

Dieną prieš  tai popiežius baigė trijų dienų vizitą Libane. Pirmadienį pontifikas, dalyvaujant tūkstančiams žmonių, meldėsi už taiką pasaulyje – „ypač Libane ir visame regione“.

Po islamistinio „Hamas“ judėjimo išpuolio prieš Izraelį 2023 m. spalio 7 d. eskalavosi ir konfliktas tarp Izraelio ir „Hamas“ sąjungininko, Libane įtakingo „Hezbollah“ judėjimo.  Nuo 2024 m. lapkričio Libane galioja paliaubos. Tačiau abi pusės vis kaltina viena kitą jas pažeidžiant.

JAV vyriausybė pastaruoju metu padidino spaudimą Beirutui nuginkluoti „Hezbollah“. Irano remiami kovotojai tai kategoriškai atmeta. Tačiau Izraelis nuginklavimą nurodo kaip sąlygą nutraukti savo atakas.

Vyriausybė Beirute nurodė Libano kariuomenei iki metų pabaigos sunaikinti „Hezbollah“ karinę infrastruktūrą į pietus nuo Litanio upės ir tada nuginkluoti „Hezbollah“ ir likusioje šalies dalyje. Izraelio požiūriu, Libano kariuomenė nepakankamai įgyvendina šį planą. Izraelio pajėgos pastaruoju metu suintensyvino savo atakas Pietų Libane.

