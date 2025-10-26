Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Lenkijos opozicijos lyderis teigė, kad jo partija turi grįžti į valdžią

2025-10-26 16:28 / šaltinis: BNS
2025-10-26 16:28

Lenkijos opozicijos lyderis šeštadienį sakė kalbą, kurioje ragino šalį siekti permainų.

Jaroslawas Kaczynskis (nuotr. SCANPIX)

Lenkijos opozicijos lyderis šeštadienį sakė kalbą, kurioje ragino šalį siekti permainų.

0

„Privalome parengti naują programą Lenkijai, nes šiai šaliai reikia didžiulių permainų“, – šeštadienį Katovicuose, pietų Lenkijoje, sakydamas kalbą, kuria užbaigė dvi dienas trukusį opozicijos partijos „Teisė ir Teisingumas“ (PiS) suvažiavimą, sakė Jaroslawas Kaczynskis.

J. Kaczynskis teigė, kad ši programa turi būti pasiūlymas, skirtas visoms Lenkijos visuomenės socialinėms grupėms. Kreipdamasis į verslininkus, opozicijos lyderis pareiškė, kad jo partija, atėjusi į valdžią, supaprastins dabartinę mokesčių sistemą ir „pateisins visų lenkų, svajojančių apie didžiulį turtą, lūkesčius“.

Kartu jis pabrėžė, kad būtina užtikrinti „teisingą visos tautos turto paskirstymą“, kad žmonės, kuriems gyvenime pasisekė mažiau, galėtų gyventi oriai.

Partijos PiS lyderis sakė, kad Lenkija turi prisijungti prie labiausiai išsivysčiusių šalių grupės.

„Negalime iššvaistyti galimybių. Šiandien yra tas laikas, kai jos švaistomos, ir mes privalome tam padaryti galą“, – sakė jis.

Kalbėdamas apie vykstantį karą Ukrainoje, J. Kaczynskis sakė, kad Lenkija turi stiprinti savo gynybinius pajėgumus ir kad tuo pat metu negalima pamiršti „savo ekonominio vystymosi ir finansinės būklės“.

