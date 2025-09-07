Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis

Lenkijoje sulaikyta „Pussy Riot“ aktyvistė

2025-09-07 19:09 / šaltinis: ELTA / aut.
Lenkijos žiniasklaida sekmadienį pranešė, kad Lenkijos pasieniečiai sulaikė Rusijos pankroko feministinės protestų grupės „Pussy Riot“ aktyvistę, kurios suėmimo orderį išdavė Turkmėnistanas.

(Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)

0
Paklausta apie Aisoltan Nijazovos buvimo vietą, Balstogės srities pasieniečių atstovė spaudai patvirtino, kad „Rusijos pilietė iš tiesų buvo suimta“. 

„Moters duomenys yra Interpolo ieškomų asmenų duomenų bazėje“, – sakė Katarzyna Zdanowicz ir pridūrė, kad pagal Lenkijos įstatymus negali atskleisti informacijos apie sulaikytą asmenį. 

Vietos policijos atstovas Tomaszas Krupa sakė, kad „šis asmuo tebėra policijos areštinėje“. 

„Ji bus nuvežta į prokuratūrą, tikriausiai pirmadienį, o tada teismas nuspręs, ką daryti“, – pridūrė jis. 

Lenkijos laikraštis „Gazeta Wyborcza“ pranešė, kad turkmėnų kilmės aktyvistė buvo sulaikyta vos kirtusi sieną su Lietuva

„Pussy Riot“ aktyvistės yra žinomos Rusijos prezidento Vladimiro Putino ir karo Ukrainoje kritikės. Anksčiau A. Nijazova buvo trumpam sulaikyta Slovėnijoje ir Kroatijoje pagal Interpolo orderį, vėliau paleista.

