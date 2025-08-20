Latvijoje vyksta tarptautinės karinės kovos su dronais pratybos

10 dienų trukmės pratybose Sėlos poligone ir Sunakstės rajone tikrinami ir gerinami dalyvių gebėjimai reaguoti į žvalgybinius ir atakos dronus, atliekamos imitacinės operacijos, siekiant geriau suprasti dronų galimybes, signalų blokavimą ir kitas gynybos sistemas, stiprinti bendradarbiavimą kuriant bepiločius orlaivius ir kovos su dronais pajėgumus.
Iš viso pratybose dalyvauja apie 470 dalyvių iš Latvijos ir kitų NATO valstybių narių, įskaitant Švediją ir Vokietiją. Taip pat dalyvauja pramonės atstovai iš kelių Europos Sąjungos šalių, projektus testuoja kariniai specialistai. Siekiant sustiprinti ir pagerinti tiek gynybinius, tiek puolimo įgūdžius naudojant bepiločius orlaivius, pratybose naudojami įvairių tipų dronai, taip pat daugybė kovos su dronais sistemų, tokių kaip radiolokatoriai, jutikliai, kameros ir kiti prietaisai.
Pasak gynybos ministerijos, šios pratybos rodo Latvijos ir NATO bendrą įsipareigojimą užtikrinti tvirtą ir sąveikaujančią gynybą nuo dronų.
Dronų technologijos iš esmės pakeitė karo strategiją ir taktiką, akivaizdu, kad bepiločiai orlaiviai ne tik stiprina gynybos pajėgumus, bet ir suteikia naujų galimybių vietos verslininkams, moksliniams tyrimams ir apskritai karinei pramonei, pranešė ministerija.
