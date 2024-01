Kulebos interviu „Bild“: mums reikia „Taurus“ raketų ne Maskvai pulti

D. Kuleba tai sakė interviu Vokietijos leidiniui „Bild“.

Pokalbis įvyko antradienį, netrukus po rytinio Rusijos raketų smūgio Ukrainai. Šiuo klausimu ministras pažymėjo, kad Rusija vis dar turi galimybę suduoti tokius masinius smūgius, todėl Ukraina yra dėkinga savo partneriams už suteiktas oro gynybos sistemas, ypač „Patriot“, tačiau jų reikia daugiau.

D. Kuleba pripažino, kad padėtis yra labai rimta, galbūt net dar rimtesnė nei buvo prieš beveik dvejus metus, prasidėjus plataus masto Rusijos invazijai. Priežastis – ginklų, šaudmenų ir karinės įrangos trūkumas.

„Nors Ukraina gerokai padidino gamybą ir toliau ją didins, vis dar matome, kad Vakarų gynybos pramonė, t. y. mums padedančių valstybių gynybos pramonė, nepajėgia pagaminti pakankamai artilerijos šaudmenų“, – sakė užsienio reikalų ministras.

REKLAMA

REKLAMA

Pasak jo, šaudmenų kiekis nuo pat pradžių buvo problema Nr. 1. Rusija gerokai padidino savo gamybą, be to, jų gauna ir iš Šiaurės Korėjos, o Ukrainos partneriai negali pateikti visko, kas buvo pažadėta, teigė D. Kuleba. Naujų gamybos linijų kūrimas užtrunka per ilgai, o tai kenkia ne tik pagalbai Ukrainai, bet ir Europos šalių koviniam pajėgumui.

REKLAMA

„Kad ir kaip absurdiškai tai skamba, atrodo, kad Šiaurės Korėja yra veiksmingesnė Rusijos partnerė nei draugai, tiekiantys Ukrainai artilerijos šaudmenis. Tai absurdas. Ir tai turi pasikeisti“, – įsitikinęs D. Kuleba.

Jis paragino Vakarų sąjungininkes nustoti kaltinti viena kitą, kad nepakankamai greitai didina gamybą: „Kai reikia priimti konkrečius sprendimus, matome, kaip mūsų partnerės kartais paskęsta nesibaigiančiose diskusijose. Tačiau nėra laiko skęsti, turime plaukti“.

REKLAMA

REKLAMA

D. Kuleba ir toliau tikisi, kad Vokietija galiausiai nuspręs perduoti Ukrainai „Taurus“ raketų.

„Mums nereikia „Taurus“ raketų Maskvai pulti. Tolimojo nuotolio raketos, kurias tiekia mūsų Vakarų partneriai, reikalingos ne Maskvai ar bet kuriai kitai Rusijos teritorijos daliai pulti. Mums reikia „Taurus“, kad sunaikintume Rusijos karinę infrastruktūrą už fronto linijos Ukrainos teritorijoje“, – paaiškino jis, pridurdamas, kad šiuo klausimu vyksta derybos.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Užsienio reikalų ministras taip pat sakė, kad jį erzina diskusijos, jog sumažinus partnerių pagalbą, Ukraina bus „labiau nusiteikusi taikos deryboms“ su Rusija ir darys nuolaidų. Šiuo atžvilgiu jis paragino nutraukti spekuliacijas apie galimą Rusijos pergalę.

„Žmonės, pareigūnai, sprendimų priėmėjai, suinteresuotosios šalys turėtų nustoti net teoriškai svarstyti apie Rusijos pergalės tikimybę. Nes tokiu atveju Ukraina būtų pirmoji auka“, – sakė D. Kuleba.

REKLAMA

Jis neabejoja, kad jei V. Putinas nebus sustabdytas Ukrainoje, jis užpuls kurią nors NATO šalį. Kartu ministras paragino būti optimistais ir susitelkti į pergalę.

„Mes turime susitelkti į pergalę. Juk reikia suprasti, kad pralaimėjimas kainuos daug brangiau visiems... Geriausias būdas užtikrinti Vokietijos ir kitų Europos šalių saugumą – suteikti Ukrainai viską, ko reikia, kad ji nugalėtų Rusiją ir išlaisvintų savo teritorijas“, – apibendrino Ukrainos užsienio reikalų ministras.

Kaip pranešama, po eilinio susitikimo Ramšteino formatu Vokietija paskelbė apie planus suteikti Ukrainai šešis daugiafunkcinius sraigtasparnius „Sea King Mk41“.