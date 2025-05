Krymo vaidmuo kare: štai kodėl pusiasalis reikalingas tiek Ukrainai, tiek Rusijai

Maskva jau seniai troško 2014 m. aneksuoto Krymo. Rusija nori, kad Ukraina oficialiai atiduotų šią teritoriją kaip taikos susitarimo dalį, tačiau Ukraina to padaryti nenori. Be to, strategiškai svarbus Krymo pusiasalis yra labai svarbus JAV vadovaujamoms pastangoms užbaigti Rusijos karą Ukrainoje, rašoma „Sky News“.