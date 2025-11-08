Kraupi ryklio ataka – užpultas gelbėtojas: vyras be sąmonės ištrauktas iš vandens

Chance’as tądien ilsėjosi nuo darbo ir su draugais banglenčių zonoje „Middles“ išėjo pasiplaukioti, kai įvyko tragedija. Jis liko vandenyje, kai draugai grįžo į krantą, ir netrukus buvo pastebėtas plūduriuojantis krauju nusidažiusiame vandenyje.
Gelbėtojai ištraukė vyrą iš vandens – jo kairė koja buvo stipriai sukandžiota, todėl iš karto pradėjo gaivinimą. Medikai teigia, kad jis neteko daug kraujo, o įvykio vietoje buvo „sąmoningas tik akimirkomis“.
Chance’as buvo skubiai nugabentas į ligoninę, kur paaiškėjo, kad pažeisti nervai ir lūžo blauzdikaulis. Dabar jis kovoja už gyvybę – laukia dar mažiausiai trijų operacijų.
Jo motina Rose Keaweamahi-Hoovler sakė:
„Tai blogiausia žinia, kokią gali gauti motina – kad tavo sūnų užpuolė ryklys. Iš karto ėmiau panikuoti ir puoliau į ligoninę.“
Rose pradėjo paramos rinkimo kampaniją „GoFundMe“, kad padengtų gydymo išlaidas. Akcija jau surinko daugiau nei 150 tūkst. JAV dolerių iš daugiau kaip tūkstančio žmonių – tarp aukotojų ir UFC vadovas Dana White’as.
„Chance’as – gerbiamas gelbėtojas ir banglentininkas, labai nuoširdus žmogus. Jis tikra Aloha dvasia – visada šviesus ir šypsosi“, – rašė mama.
Pareigūnai patvirtino, kad dieną prieš ataką tame pačiame paplūdimyje buvo pastebėtas ryklys, todėl Hanalei įlankoje dabar įrengti įspėjamieji ženklai.
