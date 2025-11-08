 
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Kraupi ryklio ataka – užpultas gelbėtojas: vyras be sąmonės ištrauktas iš vandens

2025-11-08 11:57 / šaltinis: tv3.lt
Havajuose – siaubinga nelaimė: 33 metų gelbėtoją Chance’ą Swansoną sunkiai sužalojo ryklys. Vyras buvo rastas be sąmonės populiariame Kauajaus salos paplūdimyje, rašo The Sun.

Asociatyvi nuotr. ryklys (nuotr. Pexels)

0

Chance’as tądien ilsėjosi nuo darbo ir su draugais banglenčių zonoje „Middles“ išėjo pasiplaukioti, kai įvyko tragedija. Jis liko vandenyje, kai draugai grįžo į krantą, ir netrukus buvo pastebėtas plūduriuojantis krauju nusidažiusiame vandenyje.

Gelbėtojai ištraukė vyrą iš vandens – jo kairė koja buvo stipriai sukandžiota, todėl iš karto pradėjo gaivinimą. Medikai teigia, kad jis neteko daug kraujo, o įvykio vietoje buvo „sąmoningas tik akimirkomis“.

Chance’as buvo skubiai nugabentas į ligoninę, kur paaiškėjo, kad pažeisti nervai ir lūžo blauzdikaulis. Dabar jis kovoja už gyvybę – laukia dar mažiausiai trijų operacijų.

Jo motina Rose Keaweamahi-Hoovler sakė:

„Tai blogiausia žinia, kokią gali gauti motina – kad tavo sūnų užpuolė ryklys. Iš karto ėmiau panikuoti ir puoliau į ligoninę.“

Rose pradėjo paramos rinkimo kampaniją „GoFundMe“, kad padengtų gydymo išlaidas. Akcija jau surinko daugiau nei 150 tūkst. JAV dolerių iš daugiau kaip tūkstančio žmonių – tarp aukotojų ir UFC vadovas Dana White’as.

„Chance’as – gerbiamas gelbėtojas ir banglentininkas, labai nuoširdus žmogus. Jis tikra Aloha dvasia – visada šviesus ir šypsosi“, – rašė mama.

Pareigūnai patvirtino, kad dieną prieš ataką tame pačiame paplūdimyje buvo pastebėtas ryklys, todėl Hanalei įlankoje dabar įrengti įspėjamieji ženklai.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

