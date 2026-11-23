Pirminiais duomenimis, tarp žuvusiųjų yra šeimos tėvas, dar vienas šeimos narys ir trys vaikai.
Pirmadienio rytą šeimos vaikai neatvyko į pamokas, todėl institucijų atstovai priešpiet nuvyko į daugiabutyje esantį butą.
Nukentėjo policijos pareigūnas ir viena liudininkė
Niekam neatidarius durų, buvo iškviesta policija.
Įėję į butą dėl dujų poveikio lengvai nukentėjo policijos pareigūnas ir viena liudininkė.
Jiems medicinos pagalba suteikta ligoninėje. Kai kriminalinės policijos pareigūnai, dėvėdami apsaugos priemones, galėjo patekti į butą, buvo rasti penkių žmonių kūnai.
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