TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Konfliktas dėl Senkaku salų aštrėja: Japonija ir Kinija praneša apie naują incidentą jūroje

2025-12-02 09:16 / šaltinis: BNS
2025-12-02 09:16

Japonijos ir Kinijos laivai antradienį įsivėlė į incidentą aplink ginčijamas salas, pranešė abiejų valstybių pakrančių apsauga. 

Kinijos vėliava

Japonijos ir Kinijos laivai antradienį įsivėlė į incidentą aplink ginčijamas salas, pranešė abiejų valstybių pakrančių apsauga. 

Santykiai tarp Tokijo ir Pekino tapo įtempti po to, kai praėjusį mėnesį naujoji Japonijos ministrė pirmininkė Sanae Takaichi  užsiminė, kad jos šalis galėtų imtis karinių veiksmų, jei Kinija užpultų Taivaną.

Japonų pakrančių apsauga nurodė, kad antradienio rytą į Japonijos teritorinius vandenis aplink Senkaku salas Rytų Kinijos jūroje įplaukė du Kinijos pakrančių apsaugos patruliniai laivai. Priduriama, kad po kelių valandų Kinijos laivai paliko Japonijos teritorinius vandenis.

Pastaruoju metu ginčytinose teritorijose, ypač dėl Senkaku salų Rytų Kinijos jūroje, kurias Pekinas vadina Diaoju, įvyko su Japonijos ir Kinijos laivais susijusių incidentų.

Japonijos pakrančių apsaugos išplatintame pranešime teigiama, kad kinų patruliniams laivams priartėjus prie japonų žvejybos laivo, Japonijos pakrančių apsaugos laivas pareikalavo, kad jie paliktų vandenis.

„Kinijos pakrančių apsaugos laivų, plaukiojančių Japonijos teritoriniuose vandenyse aplink Senkaku salas ir reiškiančių savo pretenzijas, veikla iš esmės pažeidžia tarptautinę teisę“, – sakoma japonų pakrančių apsaugos išplatintame pranešime. 

Pranešime priduriama, kad du Kinijos laivai vis dar yra netoli Senkaku salų. 

Pekino pakrančių apsaugos atstovas Liu Dejunas pareiškė, kad Japonijos žvejybos laivas „nelegaliai įplaukė į Kinijos teritorinius vandenis“.

„Kinijos pakrančių apsaugos laivai ėmėsi būtinų kontrolės priemonių ir perspėjo, kad jį atbaidytų“, – oficialioje Kinijos pakrančių apsaugos paskyroje „WeChat“ sakė Liu Dejunas.

„Kinijos pakrančių sargyba ir toliau vykdys savo teisių apsaugos ir teisėtvarkos užtikrinimo veiklą vandenyse aplink Diaoju salas, ryžtingai saugodama šalies teritorinį suverenitetą ir jūrines teises“, – pridūrė jis. 

Naujienų agentūra „Kyodo News“ nurodė, kad panašus incidentas aplink Senkaku salas įvyko lapkričio 16 dieną, praėjus maždaug savaitei po premjerės komentarų apie Taivaną.

Kinija tvirtina, kad demokratinis Taivanas yra jos teritorijos dalis, ir yra grasinusi panaudoti jėgą, kad savarankišką salą perimtų savo kontrolėn.

Pekinas yra paraginęs savo piliečius vengti kelionių į Taivaną, be to, buvo sutrikdyta nemažai kultūrinių renginių.

Be pranešimo, kad Kinija atnaujino draudimą importuoti jūros gėrybes iš Japonijos, Pekinas kol kas nesiėmė rimtesnių ekonominių priemonių, pavyzdžiui, retųjų žemių metalų eksporto ribojimo.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

