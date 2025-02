Pavyzdžiui, 17-metis Zhang Junjie, nusprendęs protestuoti dėl Kinijos vyriausybės nustatytų taisyklių, po kelių dienų jis buvo paguldytas į psichiatrijos ligoninę ir gydomas nuo šizofrenijos.

Jo kančios prasidėjo 2022 m., po to, kai Z. Junjie protestavo prieš griežtą Kinijos uždarymo politiką. Jis sako, kad profesoriai jį pastebėjo jau po penkių minučių ir susisiekė su tėvu, kuris jį nuvežė namo.

Tėvas paskambino į policiją, o kitą dieną – per jo 18-ąjį gimtadienį – du vyrai nuvežė jį į, jų teigimu, COVID-19 bandymų centrą, tačiau iš tikrųjų tai buvo ligoninė.

„Gydytojai man pasakė, kad sergu labai rimta psichikos liga. Tada jie pririšo mane prie lovos. Slaugytojos ir gydytojai man ne kartą sakė, kad dėl mano požiūrio į partiją ir vyriausybę, aš turiu būti psichiškai nesveikas. Tai buvo siaubinga“, – pasakojo jis.

Z. Junjie mano, kad jo tėvas jautėsi priverstas perduoti jį valdžios institucijoms, nes jis dirbo vietos valdžiai.

Praėjus kiek daugiau nei mėnesiui po paleidimo iš ligoninės, Z. Junjie vėl buvo suimtas. Nepaisydamas fejerverkų draudimo per kinų Naujuosius metus (ši priemonė buvo įvesta siekiant kovoti su oro tarša), jis nufilmavo vaizdo įrašą, kuriame pats juos sprogdina. Kažkas tai paviešino ir policijai pavyko jį atpažinti.

Z. Junjie buvo apkaltintas „kivirčų ir neramumų kėlimu“ – toks kaltinimas dažnai naudojamas siekiant nutildyti Kinijos vyriausybės kritiką. Z. Junjie teigė, kad jis vėl buvo prievarta paguldytas į ligoninę daugiau nei dviem mėnesiams.

Maža to, šįkart jam buvo paskirti antipsichoziniai vaistai. BBC pranešė patys matę receptą – jis buvo skirtas aripiprazoliui, naudojamam šizofrenijai ir bipoliniam sutrikimui gydyti.

„Vartodamas šiuos vaistus jaučiausi taip, tarsi mano smegenys būtų visai sutrikusios“, – sakė jis ir pridūrė, kad policija atvykdavo į jo namus patikrinti, ar jis juos iš tikrųjų vartojo.

Bijodamas trečiojo hospitalizavimo, Z. Junjie nusprendė išvykti iš Kinijos. Jis pasakė tėvams, kad grįžta į universitetą, tačiau iš tikrųjų pabėgo į Naująją Zelandiją. Jis neatsisveikino nei su šeima, nei su draugais.

Thanks to the @BBC for this important piece on a resurgence of political abuse of #psychiatry in #China. Thanks also for giving me the opportunity to review case a note, depicting a very troubling development. #MentalHealthMatters @rcpsych @WPA_Psychiatry @APApsychiatric… pic.twitter.com/iCt6OBHA0X