Kinijos elektros energijos krizė: stoja ne tik gamyklos, dingsta ir šviesa miestuose

Dėl elektros trūkumo skundžiasi Liaoningo (kaimyninė su Pekinu), Dzilino, Heilongdziangas provincijų gyventojai. Kai kuriuose miestuose žmonių prašoma piko metu nesinaudoti elektriniais šildytuvais ir mikrobangų krosnelėmis. Prekybos centrai užsidaro anksčiau savo įprasto laiko, rašoma BBC.

Kinijos žiniasklaidoje išplito vaizdo įrašas su tamsoje skendinčiais automobiliais 9 mln. gyventojų turinčiame Šenjange. Be to, dar dešimtyje Kinijos provincijų, įskaitant ir pramonės centrus, jau yra įvesti elektros vartojimo ribojimai.

Liaoninge netikėtai išsijungus ventiliacinės sistemos oro siurbliams gamybos ceche 23 darbuotojai apsinuodijo anglies dioksidu ir buvo paguldyti į ligoninę. Vietos žiniasklaidoje pasirodė naujienų apie apsinuodijusius žmones, bandžiusius apšildyti savo nedidelius būstus dujinėmis viryklėmis. Elektros energijos tiekimo trikdžiai galėjo paliesti beveik 100 mln. žmonių – tiek jų gyvena trijose išvardintose provincijose.

Northeast China's Shenyang, capital of Liaoning Province has been through a sudden and unexpected power curb. Meanwhile, dozens of provinces across the country are also facing power curb due to govt's pursuit to cut carbon emission even though the supply for coal remain adequate. pic.twitter.com/cX2h0x6s8Q