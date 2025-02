Kinijos dirbtinio intelekto asistentas meta iššūkį „ChatGPT“: tai – vilkas ėriuko kailyje

Kai Sovietų Sąjunga prieš 68 metus į kosmosą paleido pirmąjį dirbtinį Žemės palydovą „Sputnik 1“, JAV liko be žado, nes tikėjosi tai padaryti pirmoji. Pasak ekspertų, Amerika patyrė savotišką deja vu. Tik dėmesio centre jau ne kosmoso, o dirbtinio intelekto varžybos. Ir ringe dabar JAV su Kinija.

„Mokslas ir technologijos visada susiję su politika. Mes sakome, kad mokslo pažangai sienų nėra, bet tai tik siekiamybė. Mokslas ir technologijos visada yra strateginių varžybų ir didžiųjų valstybių konkurencijos priešakyje“, – pasakoja tarptautinės politikos profesorius Yi Shen’as.

Nors vystant dirbtinį intelektą Amerika pasaulinėje arenoje lyderiavo visada, savaitės pradžioje kinų dirbtinio intelekto „Sputnikas“ – dešimtis kartų pigiau ir su ne tokiais pažangiais lustais išvystytas dirbtinio intelekto modelis – gerokai sudrumstė vandenį, kuriame plaukioja didieji Vakarų pasaulio dirbtinio intelekto rykliai. Kinija tvirtina, kad jis ne ką prastesnis už amerikietiškąjį „OpenAI“. Ir tai – rimtas pareiškimas.

„Šokas, kuris nuvilnijo per šią industriją, iš esmės sunaikino beveik milijardą dolerių. Tai sukuria konkurenciją, kurioje amerikietiškasis „OpenAI“ suprato, kad nebėra didžiausia žuvis tvenkinyje. Jie suprato, kad reikia ir toliau vystyti šią technologiją, tačiau būtina daryti tai gerokai pigiau“, – komentuoja dirbtinio intelekto ekspertas Andrey Bachvarovas.

„Vilkas ėriuko kailyje“

Akcijų biržas rekordiškai sudrebinęs ir giliai į paieškas nerti pakvietęs kinų dirbtinio intelekto asistentas „DeepSeek“, dabar pats vis giliau skverbiasi į visuomenes. Antradienį įvyko tikras „DeepSeek“ sprogimas – per dieną dirbtinio intelekto asistentą pasaulyje parsisiuntė daugiau nei pustrečio milijono žmonių. Antroje vietoje palikdamas amerikiečių sukurtą „ChatGPT“, į dažniausiai parsisiunčiamų nemokamų programėlių viršūnę „DeepSeek“ šovė Jungtinėse Valstijose, Jungtinėje Karalystėje, Australijoje ir dešimtyse kitų šalių, tarp jų ir Lietuvoje. Šiuo metu vos sausio 10 d. pasauliui pristatytas dirbtinio intelekto asistentas jau turi jau per šešis milijonus vartotojų ir jų gretos sparčiai auga.

„Esu įkvėptas, tačiau tiek pat ir susirūpinęs. Kai kam su „DeepSeek“ gali atsiverti didžiulės galimybės, bet lygiai taip pat galime prisikviesti vilką ėriuko kailyje. Žinant, kokią įtaką Kinijos valdžia ten turi visiems procesams, kaip jie analizuoja ir interpretuoja duomenis, kaip kišasi. Tai tikrai kelia didelę grėsmę“, – sako A. Bachvarovas.

Visgi IT sektoriaus ekspertams ir save geraisiais vadinantiems „hakeriams“ „DeepSeek“ kelia nerimą. Visų pirma dėl to, kad visi vartotojų duomenys keliauja tiesiai į Kinijos serverius. Be to, kol kas „DeepSeek“ nekalba apie jokią duomenų apsaugą ir ji Kinijoje tikrai skiriasi nuo taikomos Vakaruose, tad asmeniniai vartotojų duomenys ir visa jūsų paieškų informacija gali būti panaudota ne tik šio dirbtinio intelekto modelio treniravimui, bet ir nutekėti į komunistinio režimo nusikaltėlių rankas.

Dėl to Jungtinės Amerikos Valstijos jau ėmėsi veiksmų – tiria „DeepSeek“ grėsmes nacionaliniam saugumui ir uždraudė visoms federalinėms institucijoms naudotis „DeepSeek“ – nuo NASOS iki Kongreso ar karinio jūrų laivyno.

„Prezidentas sakė manantis, kad tai yra signalas Amerikos dirbtinio intelekto pramonei pabusti. Ankstesnė administracija nieko nedarė ir leido Kinijai sparčiai vystyti dirbtinio intelekto programą“, – teigia Baltųjų rūmų atstovė Karoline Leavitt.

Europa siekia blokuoti programėlę

Italija programėlę šalyje parsisiųsti uždraudė ir davė 20 dienų Kinijai atsakyti į klausimus, kaip renka, naudoja, saugo vartotojų duomenis ir kokiais tikslais tai daro. Tyrimus jau inicijavo ir Belgija bei Airija, tą patį ketina daryti ir Prancūzija, Ispanija, Portugalija. Mūsų Nacionalinis kibernetinio saugumo centras teigia nepradėjęs „DeepSeek“ saugumo vertinimo, tačiau rekomenduoja programėle nesinaudoti, ypač kritinės svarbos sektorių darbuotojus, kurie dirba su jautria informacija. Dirbtinio intelekto ekspertas paaiškina, kad šalys nerimauja, nes dirbtinį intelektą nesaugiose rankose lengvai galima paversti ginklu

„Įsivaizduokite, kad naudojantis dirbtiniu intelektu, sukuriamas super virusas, kuris gali smogti. Be to, dirbtinis intelektas tampa neatsiejama branduolinių jėgainių valdymo dalimi, taip pat yra naudojamas modeliuojant karinius scenarijus. Iš esmės, jūsų šalies kraujotaka yra valdoma dirbtinio intelekto ir tie, kurie kontroliuos šią sritį, gali nulemti jūsų šalies likimą“, – sako A. Bachvarovas.

Nacionalinis kibernetinio saugumo centras įspėja, kad „DeepSeek“ išmėginti nusprendusios įmonės ar organizacijos net rizikuoja prarasti savo duomenų kontrolę.

