TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Kinija leido rusams atvykti be vizų bandomuoju vienerių metų laikotarpiu

2025-09-02 15:10 / šaltinis: ELTA
2025-09-02 15:10

Nuo rugsėjo 15 d. rusams, turintiems galiojantį pasą, nebereikės kreiptis dėl vizos, atvykstant į Kiniją, antradienį pranešė valstybinė Rusijos naujienų agentūra TASS. 

Kinijos vėliava BNS Foto

Nuo rugsėjo 15 d. rusams, turintiems galiojantį pasą, nebereikės kreiptis dėl vizos, atvykstant į Kiniją, antradienį pranešė valstybinė Rusijos naujienų agentūra TASS. 

Kinijos užsienio reikalų ministerijos pareigūnas TASS sakė, kad naujasis reglamentas, taikomas iki 30 dienų trukmės viešnagei, galios bandomuoju vienerių metų laikotarpiu. Dabartinės taisyklės leidžia rusams, turintiems diplomatinius ar oficialius dokumentus, keliauti į Kiniją, be to, yra sudarytas dvišalis susitarimas dėl grupių bevizio kelionių režimo. 

Pranešimas pasirodė Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui atvykus į Kiniją keturių dienų valstybinio vizito ir antradienį Pekine susitikus su Kinijos prezidentu Xi Jinpingu. Abu lyderiai pabrėžė tvirtus dvišalius santykius. 

Kinija laikoma pagrindine Rusijos rėmėja jos kare prieš Ukrainą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

