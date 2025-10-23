Kinija artimiausius metus sieks energingai skatinti vartojimą

„Reikia stengtis energingai skatinti vartojimą, plėsti veiksmingas investicijas ir ryžtingai šalinti kliūtis“, – valdžią citavo oficialioji naujienų agentūra „Xinhua.
Svarbiame, pirmadienį prasidėjusiame valdančiosios Komunistų partijos susirinkime siekta patvirtinti šalies tikslus penkeriems metams numatantį planą.
Kinija susiduria su vis didėjančiais iššūkiais dėl vangios ekonomikos, užsienio šalių ribojimų naudotis naujausiomis technologijomis ir JAV įvestų muitų Pekino eksportui.
