Kinija

Kinija artimiausius metus sieks energingai skatinti vartojimą

2025-10-23 13:27 / šaltinis: BNS
2025-10-23 13:27

Kinijos valdančioji Komunistų partija ketvirtadienį, pasibaigus svarbiam susitikimui Pekine, pareiškė, kad per ateinančius penkerius metus šalis turi „energingai skatinti vartojimą“ ir stiprinti vidaus paklausą, pranešė valstybinė žiniasklaida.

0

„Reikia stengtis energingai skatinti vartojimą, plėsti veiksmingas investicijas ir ryžtingai šalinti kliūtis“, – valdžią citavo oficialioji naujienų agentūra „Xinhua.

Svarbiame, pirmadienį prasidėjusiame valdančiosios Komunistų partijos susirinkime siekta patvirtinti šalies tikslus penkeriems metams numatantį planą.

Kinija susiduria su vis didėjančiais iššūkiais dėl vangios ekonomikos, užsienio šalių ribojimų naudotis naujausiomis technologijomis ir JAV įvestų muitų Pekino eksportui.

