Kilus pasipiktinimui dėl įtariamo nusikaltimo JAV universitete: vadovo atsakas

Incidentas išsamiai aprašytas praėjusį mėnesį pateiktame civiliniame ieškinyje, kuriame gausu sukrečiančių detalių. Prestižinis vadinamosios Gebenės lygos (angl. „Ivy League“) universitetas ir Niujorko prokurorai sulaukė griežtos kritikos, kad įtariamiems nusikaltimo vykdytojams nebuvo pateikta jokių baudžiamųjų kaltinimų.
Ieškovė teigė, kad prieš ją panaudojo prievartą
„Kartu su mūsų patikėtinių taryba palankiai vertinu nepriklausomą išorės advokatų kontoros tyrimą dėl visų Cornellio universiteto veiksmų, susijusių su 2024 m. įvykiu“, – universiteto interneto svetainėje paskelbtame vaizdo įraše sakė jo prezidentas Michaelas Kotlikoffas.
Ieškovė civiliniame ieškinyje teigė, kad septyni studentų vyrų klubo „Chi Phi“ nariai ją apsvaigino ketaminu, panaudojo prieš ją prievartą ir išžagino.
„Tai buvo viena sunkiausių savaičių mūsų istorijoje ir žinau, kad daugelis jūsų pyksta, liūdi ir sunkiai su tuo tvarkosi. Tai, kas 2024 m. nutiko Jane Doe, kelia didžiulį nerimą ir dar ne vienus metus slėgs mūsų bendruomenę“, – kalbėjo universiteto prezidentas.
Baudžiamasis tyrimas dėl grupinio išžaginimo pirmadienį buvo atnaujintas, o Niujorko valstijos gubernatorė Kathy Hochul pavedė jam vadovauti aukščiausio rango valstijos prokurorei – generalinei prokurorei Letitiai James.
K. Hochul griežtai sukritikavo tai, kaip buvo atliekamas pirminis tyrimas dėl Cornellio universitete, esančiame Niujorko valstijos Itakos mieste, pateiktų nukentėjusiosios pareiškimų.
„Ji valandų valandas sėdėjo ir (policijai – ELTA) tiksliai pasakojo, kas jai nutiko. O remiantis naujais pranešimais, ji visiškai aiškiai pasakė, kad buvo 100 proc. įsitikinusi, jog buvo išžaginta“, – sakė K. Hochul.
M. Kotlikoffas vaizdo įraše sakė, kad universitetas palaiko sprendimą atnaujinti baudžiamąjį tyrimą, tačiau pridūrė, jog Cornellio universitetas „nelauks, kol bus baigtas tyrimas ar nepriklausomas vertinimas, kad tik po to imtųsi veiksmų“.
„Ir toliau imsimės visų būtinų priemonių, kad Cornellio universitetas būtų institucija, rodanti pavyzdį ne tik tuo, ką kalbame apie šias problemas, bet ir darbais, kurių imamės joms spręsti“, – sakė jis.
Palyginimai su #MeToo judėjimu
Tuo metu tūkstančiai amerikiečių moterų socialiniuose tinkluose išreiškė paramą nukentėjusiajai po to, kai vienas politikos apžvalgininkas pagrasino atskleisti jos tapatybę.
Platformose „TikTok“, „X“ ir „Instagram“ paplito palaikymo žinutės su grotažyme #IAmJaneDoe: šių platformų naudotojos teigia esančios nukentėjusioji, taip siekdamos apsunkinti jos tapatybės nustatymą.
Kai kurios JAV žiniasklaidos priemonės šią paramos internete bangą palygino su 2017 m. judėjimu #MeToo, kai, paviešinus informaciją apie Holivudo prodiuserį Harvey Weinsteiną, milijonai moterų socialiniuose tinkluose dalijosi savo patirtimis apie seksualinę prievartą ir priekabiavimą.
Po kaltinimų išžaginimu Cornellio universitetas uždarė studentų klubą ir laikinai nušalino, kaip įtariama, su incidentu susijusius studentus, o keli iš jų vėliau buvo pašalinti iš universiteto.
Vietos institucijos teigė 2024 m. nusprendusios nekelti baudžiamosios bylos, nes nukentėjusiosios parodymai esą neįrodė, kad lytiniai santykiai vyko be jos sutikimo.
Amerikos universitetų asociacijos 2020 m. atlikto 33 aukštųjų mokyklų tyrimo duomenimis, Jungtinėse Valstijose viena iš keturių bakalauro studijų studenčių nurodė patyrusi priverstinį seksualinį kontaktą arba seksualinį kontaktą, kuriam negalėjo duoti sutikimo.
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