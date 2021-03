Kiek turėjote seksualinių partnerių? Tai lemia tolimesnius antros pusės vertinimus

Atlikę 188 dalyvių internetinę apklausą, tyrėjai įvertino žmonių norą užmegzti santykius su skirtingų, hipotetinių žmonių grupe, kurių kiekvienas turėjo skirtingą seksualinių partnerių kiekį nuo 0 iki 60.

Kai dalyvių buvo paklausta, kiek partnerių turėtų turėti žmogus, su kuriuo jie hipotetiškai praleistų vieną naktį arba užmegztų trumpą romaną, jie pasirinko skaičių tarp 2 ir 6, o po to noras „miegoti“ su žmogumi, turėjusiu didesnį seksualinių partnerių skaičių, mažėjo.

Kalbant apie trumpus santykius, vyrų vidutinis noro balas buvo šiek tiek didesnis nei moterų. Be to, vyrai buvo šiek tiek labiau linkę bendrauti su nekalta moterimi ar su ta, kuri turėjo mažiau seksualinių partnerių. Nepaisant to, šie lyčių skirtumai buvo per maži, kad būtų galima padaryti drąsias išvadas.

Kai situacijoje buvo kalbama apie ilgesnius, rimtesnius santykius, lyčių pasirinkimo skirtumas buvo dar mažesnis – tiek vyrai, tiek moterys nenorėjo rimtai draugauti su žmogumi, turėjusiu daug ankstesnių seksualinių partnerių.

Optimalus seksualinių partnerių skaičius, kai kalbama apie ilgalaikių santykių užmezgimą, buvo apie 2–3. Vėliau kiekvienas papildomas seksualinis partneris palaipsniui mažino žmogaus patrauklumą.

„Ankstesnių partnerių skaičiaus poveikis yra labai didelis, – padaryta išvada. – Taigi, priešingai nei manoma, kad vyrų palaidumas yra toleruojamas, o moterų – ne, abi lytys išreiškė vienodą nenorą bendrauti su asmeniu, turinčiu pernelyg didelę seksualinę istoriją.“

Peržiūrint šį tyrimą reikia atsižvelgti į keletą dalykų. Kaip pažymi pats tyrimas, dalyviai greičiausiai yra iš grupės, kurią psichologai vadina „WEIRD" (tai yra iš anglų kalbos išvertus Vakarų, Išsilavinusių, Individualistų, Turtingų ir Demokratiškų žmonių grupė). Taigi, rezultatai gana apriboti konkrečia kultūra. Lygiai taip pat neatrodė, kad žmones vilioja tos pačios lyties santykiai.

Dalyviai taip pat buvo pakviesti per „Facebook“, todėl, galima manyti, aktyviai nori kalbėti apie savo seksualumą ir, tikėtina, yra atviri, kai kalbama apie seksą.