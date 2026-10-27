Keleivių košmaras „Ryanair“: lėktuve teko praleisti 9 valandas

Galiausiai lėktuvas grįžo į tą patį oro uostą, iš kurio buvo pakilęs.
„Ryanair“ keleiviams kelionė prailgo
Savaitgalį daugelyje Europos oro uostų buvo užfiksuoti skrydžių vėlavimai, atšaukimai ir nukreipimai į kitus oro uostus.
Lėktuvas iš Alikantės pakilo šeštadienį 18:36. Įgula ketino pasiekti JK po maždaug dviejų valandų, tačiau audra „Austen“ sutrukdė saugiai nusileisti. Du kartus apskridę oro uostą, pilotai nukreipė lėktuvą į Dubliną, kur jis nusileido 20:52 vietos laiku.
Tūpimas Airijoje neišsprendė keleivių problemos. Anot „Paddle Your Own Kanoo“, nepavyko užtikrinti keleiviams alternatyvios transporto priemonės iš Dublino į JK. Todėl keleiviai liko lėktuve, o vežėjas parengė kitą kelionės variantą.
22:34 lėktuvas vėl pakilo, tik šįkart į Bristolį. Iš ten keleiviai turėjo tęsti kelionę autobusais. Kelionė iki galutinio tikslo Kornvalyje turėjo trukti apie dvi su puse valandos.
Tačiau ir šis planas taip pat nepavyko. Lėktuvas kurį laiką skraidė virš Lamanšo sąsiaurio, o po to grįžo į Ispaniją. Lėktuvas nusileido Alikantėje 2:16 nakties. Taigi po maždaug devynių valandų kelionės keleiviai atsidūrė kelionės pradžios vietoje, nepasiekė JK.
Anot minėto leidinio, keblumų kilti galėjo ne tik dėl oro sąlygų, tačiau ir dėl aviacijos taisyklių. Šį reisą vykdęs lėktuvas buvo bazuojamas Alikantėje. Palikus jį nakčiai Bristolyje ar kitame JK oro uoste, galėjo būti sutrikdyta kitą dieną iš šio Ispanijos oro uosto numatytų skrydžių eiga. Lėktuvo sugrąžinimas leido sumažinti galimas komplikacijas vežėjo skrydžių tinkle.
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